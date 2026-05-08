冷蔵ストック、冷凍ストックに役立つ食品が集まる【業務スーパー】。内容量が多く冷蔵保存できるそうざいや、簡単調理で食卓に出せる冷凍食品をストックしておけば、忙しい時でも家族みんなの食事を時短で用意できそう。育ち盛りの子育てに奮闘している人にとっては、心強い味方になるかも。今回は、冷蔵保存、冷凍保存できるイチオシの食品をご紹介。ボリューム満点のおかず作りにぴったりな商品をピックアップ