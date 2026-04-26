止まらない物価の上昇。「少し前まで、スーパーでカゴいっぱいに買い物をしても3500円ほどだったのに、今は軽く5000円超えてしまう…」と嘆いている人も多いのではないでしょうか。そんな生活の苦しさをやわらげる対策として、食品の消費税を一時的に0％にする案が検討されています。 【図表】「まさかの結果」生活者の減税への意見と外食に関する驚きの実態 そもそも「食品が消費税0％になる」ってどういうこと？