全国のセブン‐イレブン店舗にて、人気のカジュアルイタリアンレストラン「カプリチョーザ」が監修した冷凍食品の第2弾「カプリチョーザ監修 ライスコロッケ」が、5月12日より順次発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】セブン‐イレブンでは現在、カプリチョーザ監修の冷凍食品第1弾として、同店の看板メニューを再現した冷凍パスタ「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」を販売しています。本格