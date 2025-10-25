今シーズンから日本代表DF板倉滉がプレーするアヤックスはオランダが誇る名門クラブだ。今夏の移籍市場では28歳の板倉をボルシアMGから移籍金1050万ユーロ（約18.2億円）で獲得したほか、アンデルレヒトからデンマーク人FWカスパー・ドルベアを1000万ユーロ（約17.3億円）で獲得した。ただ、ジョン・ハイティンハ新監督のもとでチームは低調が続いている。リーグ戦は9試合で4勝4分1敗の4位、さらにUEFAチャンピオンズリーグは3連敗