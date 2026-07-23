板倉滉
1997年1月27日生まれ。神奈川県の横浜市出身。プロサッカー選手でポジションはディフェンダー。
2026年8月8日
-
板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
-
川口春奈と板倉滉が結婚発表 芸能界の慣習が変わりつつある？
FRIDAYデジタル
-
板倉滉もクリスタル・パレスに入団？サッカー関係者指摘「大型DF不足で…」
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月7日
2026年8月6日
-
橋岡大樹が初の欧州5大リーグ、ボルシアMG入りの決断を語る
ボルシアMG加入は即決で「最終的にはとても満足している」と語ったという
東スポWEB
-
川口春奈と板倉滉、極秘交際中に超高級時計をお揃いで着けていたと指摘
女性自身
2026年8月4日
2026年8月3日
-
川口春奈が板倉滉と「匂わせゼロ婚」も…隠しきれなかった？
一部のファンが「お揃いアイテム」の存在に気づいた、と芸能ライター
週刊女性PRIME
-
板倉滉と川口春奈が結婚を発表、第一子妊娠も同時に報告
THE ANSWER
-
川口春奈、海外生活へ準備万端か「板倉についていく覚悟」と芸能プロ関係者
板倉はアヤックス退団の可能性が海外メディアで報じられているという
東スポWEB
2026年8月2日
-
板倉滉と川口春奈の結婚、森保ジャパンのイレブンが続々と祝福
東スポWEB
-
板倉滉の結婚に日本代表メンバーからも祝福も…菅原由勢「俺寂しいな」
川口は妊娠も明かし、W杯北中米大会で日本代表主将を務めた板倉と入籍
デイリースポーツ
-
川口春奈と板倉滉が結婚を発表、第1子の妊娠も明らかに
板倉は川崎F下部組織出身でアヤックスに所属するDF、W杯2大会連続出場の実力者
スポニチアネックス
-
川口春奈、サッカー日本代表・板倉滉との結婚発表「お腹には赤ちゃんも」
2人の連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しました」と報告
オリコンニュース
-
森保監督への批判を避けたメディアと日本サッカー界の4年間
カタールW杯の功績でアンタッチャブル化し、弱点の指摘がなされなかったという
集英社オンライン