ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、投打の活躍で５―１の勝利に貢献。チームは４連勝で２年連続のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズに進出した。打者ではまず初回に先頭打者弾。４回には右中間上部の屋根に当たる飛距離１４２・９メートルの超特大ソロ、７回にはバックスクリーン左に３発目を叩き