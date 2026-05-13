ドジャースのウィル・スミス捕手が１２日（日本時間１３日）、妻のカラさんが第３子を妊娠していることを夫婦連名で発表した。「私たちに小さな家族が増えます」とつづられ、エコー写真を手に夫婦２ショットをアップしたスミス。さらに長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんとカラさんの３ショットはスミスがカメラを手に撮影したものだという。カラさんはふくらんだお腹の様子も公開。次女・レイトンちゃんは２０