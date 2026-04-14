ドジャース戦は「ハローキティ・ナイト」として行われる【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツと戦う。「ハローキティ・ナイト」として行われる一戦を前に、ドジャースタジアムで起きている“争奪戦”の様子に注目が集まっている。この日は先着4万人に特製パーカーが配布される。地元メディア「ドジャース・ネーション」によれば、肩にはワールドシリー