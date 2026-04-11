これもスーパースターの宿命か。ＭＬＢでも前例がない投打二刀流で活躍するドジャース大谷翔平投手（３１）がグラウンドに立てば、周囲３６０度から視線を集める。一挙手一投足を追うのは、日米をはじめとする各国のメディアだけではない。客席の多くのファンも貴重な瞬間を収めようとスマートフォンを向け、試合の中継カメラなどでも捉え切れない場面に出くわすことがある。その一つが８日（日本時間９日）に敵地トロントで