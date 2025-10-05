¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿´¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»öÂÖ¤Ï°­²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Áµ¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¸ÆµÛ¤ÎÀ°¤¨Êý¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¡¢´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë¡£ÁµÁÎ¤ÇÄí±à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÛÆÌî½ÓÌÀ»á¤¬Àâ¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤­¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÛÆÌî½ÓÌÀ¡Ø´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½Áµ¤Î¶µ¤¨42 µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸