人間関係
『人間関係』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
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韓国で高齢者と若者の貧困が同時進行、政府は難しい政策選択を迫られる
65歳以上の地下鉄無料乗車が論争を呼ぶ背景には高齢者貧困率39.7％がある
現代ビジネス
2026年8月7日
2026年8月6日
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ほんの数百円でも単調な毎日に変化？老後におすすめしたいお金の使い方
おすすめしたいのが「新しいことをマスターする」ための支出だと説明
All About
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「辞めたい」と言ってきた新人が思いとどまった…できる先輩の一言
「辞めたい理由」を問うと否定的情報に注意が集中し離職意向が高まるという
プレジデントオンライン
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なぜ半年間で14回も「忌引き休暇」申請？驚きの結末が描かれたコント動画
livedoor ECHOES
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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資産1.5億円でFIREした42歳男性、義両親に嘘をついた理由と告白の行方
2025年3月に大手企業を退職も義両親には事実を隠していたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年商92億のカーベルが変な社内ルールで離職率を60%から8%に下げた
離職率を60%から8%に改善した要因は社員へのおもてなしと独自の福利厚生だ
プレジデントオンライン
2026年8月2日
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人間関係は「コストと報酬のバランス」精神的に疲れない人の特徴を解説
苦手や好みが似ている、日常のペースが似ている、心理的安全性があるなどの特徴を提示
livedoor ECHOES
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孫から「もう行かない」と言葉が…74歳女性、初めて知った「家族との距離」
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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息子にも会えず「こうやって死んでいくんだろう」70歳男性が語る孤独
青森から大阪に移住した70歳の松田さんは月10万円の年金で一人暮らし
ABEMA TIMES
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納言・薄幸がお局を手なずける技術と対処法を紹介「距離を詰めた」
寿司屋のお局に遭遇した際、厳しいだけで言っていることは正しいと思ったそう
日刊SPA!
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相続税対策を怠った結果、12億円の資産が1億円に目減り
両親が相続税対策を一切行わなかった結果、相続税約4億4千万円超が発生したとみられる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
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年収1500万の41歳男性、誕生日ディナーの酒席でモラハラ気質が露わに
年収1500万円の41歳男性は酒席で飲めない女性に赤ワインを繰り返し強要したという
プレジデントオンライン
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医師が語る、朝に太陽を浴びながら歩くことが健康の要である理由
日光を浴びずに歩くだけでは意味がなく、太陽光が不可欠だという
プレジデントオンライン
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失礼な質問を繰り返される…質問者の心理2つを公認心理師が解説
悪気はなく、自分が答えられることは相手も答えられるはずと思い込んでいるそう
livedoor ECHOES
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心理カウンセラーが解説、人間関係を急にリセットしたくなる3つの理由
衝動の原因は相手への過度な気遣いや「NO」と言えない状態にあるという
livedoor ECHOES