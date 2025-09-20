iPhoneをそのまま使い通信費だけ見直す方法 格安SIMで快適に使える?ファイナンシャルフィールド

iPhoneをそのまま使い通信費だけ見直す方法 格安SIMで快適に使える?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • iPhoneをそのまま使って通信費を下げる方法を紹介している
  • SIMロックが解除済みなら、格安SIM事業者のSIMカードを挿すだけ
  • 格安SIMを利用すれば、月額平均で3000円から5000円程度安くなるという
記事を読む

おすすめ記事

  • iPhoneの充電ケーブル忘れる問題、Ankerの直挿しバッテリーで終わらせない？ 2025年9月19日 21時55分
  • 一人暮らしで光回線を契約していますが、接続するのは「スマホだけ」です。“毎月1GB未満”の使用量ですが、光回線を解約して「無制限プラン」にした場合、総額は安くなるのでしょうか？
    一人暮らしで光回線を契約していますが、接続するのは「スマホだけ」です。“毎月1GB未満”の使用量ですが、光回線を解約して「無制限プラン」にした場合、総額は安くなるのでしょうか？ 2025年9月18日 14時10分
  • Apple-Iphone-17-Series-Air-29-768x512
    iPhone Air触れてみた。めちゃくちゃ薄くて軽いけど懸念はバッテリー 2025年9月19日 12時30分
  • wi-fi-14TOP
    最安プランなら1GBあたり50円。増えるガジェットの通信環境、格安Wi-Fiもアリだね 2025年9月19日 13時55分
  • IMG_0969
    3カ月前にiPhone 16買いました。17、あまり価格アップしなかったけどくやしくないです（迫真） 2025年9月19日 20時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 人気ケーキ屋に絶句 ありえない
    2. 2. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
    3. 3. 気がつくと病室に…涙を流す父
    4. 4. 「バレエは親のエゴ」発言が炎上
    5. 5. 小3でFカップ 喉におっぱい来る
    6. 6. あ〜ちゃん痩せすぎ 心配相次ぐ
    7. 7. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
    8. 8. 性行為の経験がない人に多い特徴
    9. 9. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
    10. 10. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
    1. 11. 綺麗な歌声どこ? 岸優太に悲痛声
    2. 12. 高市早苗氏「人工関節」を告白
    3. 13. ワークマンで「商品が買えない」
    4. 14. 「おじアタック」に29歳女性恐怖
    5. 15. 電撃婚から6年 40歳女優に衝撃
    6. 16. ラウールの熱演が悪しき夢物語に
    7. 17. 女優告白 芸歴17年でもバイトを
    8. 18. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
    9. 19. 林家ペー宅で火事 愛猫4匹が死ぬ
    10. 20. マツコ突然暴言 有吉制止の事態
    1. 1. 気がつくと病室に…涙を流す父
    2. 2. 「おじアタック」に29歳女性恐怖
    3. 3. ワークマンで「商品が買えない」
    4. 4. 進次郎氏公約「何人騙されるか」
    5. 5. 万博入場券 未使用状態で大量に?
    6. 6. 「高市首相阻止」自民で包囲網か
    7. 7. 生徒ら目撃 教諭の不適切な行動
    8. 8. 水没駐車場から脱出 異常0の車
    9. 9. 横浜の女児失踪 情報呼びかけ
    10. 10. 滝クリ巡る噂 醜聞は許さないか
    1. 11. 時間ない ヒロミが愛車を整理へ
    2. 12. 嫌味? 麻生太郎氏の「激励」話題
    3. 13. 波乱 総裁なってほしくない議員
    4. 14. 女性救ったヒーローの正体は 米
    5. 15. 「夢のためAV業界へ」投稿に落胆
    6. 16. 林家ペー自宅火事 誤って引火か
    7. 17. 会議中に呂律回らず 救急搬送
    8. 18. 悪目立ち? 板野のセレブ生活発信
    9. 19. 免許更新で現金窃盗 警官の実態
    10. 20. 消えた「橋の金属板」が熊本市で
    1. 1. 高市氏の会見 司会が「失言」
    2. 2. 洗濯機の蛇口 開けっ放しリスク
    3. 3. 片付けの無限ループに陥る理由
    4. 4. 林家ペー宅火災 隣人明かす緊迫
    5. 5. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    6. 6. 留学中に性被害 加女性2人が提訴
    7. 7. 「沈黙外交」恐ろしい結果を生む
    8. 8. 小泉農相 現金給付の実現は困難
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 時速125kmで逆走し事故 懲役9年
    1. 11. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
    2. 12. 佳子さま ドアップ動画大バズり
    3. 13. 子がアジの目玉を指で押しつぶす
    4. 14. 保守党の竹上衆院議員が離党届提出
    5. 15. 国家不承認をパレスチナ側に伝達と岩屋外相
    6. 16. 宮城知事 土葬墓地の検討を撤回
    7. 17. 「次世代の動力」潜水艦や国営工廠など提言…防衛力強化の有識者会議が防衛相に報告書
    8. 18. 日本保守党の内紛を高須幹弥氏が語る「ペットボトル事件」と河村たかし・百田尚樹の対立構造
    9. 19. モームリに会社が放った一言とは
    10. 20. 進次郎氏と高市氏 本命2人の作戦
    1. 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
    2. 2. 日本人はタクシーを降りろ 中国
    3. 3. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
    4. 4. カーク氏を1発で射殺できた理由
    5. 5. 韓国首相「緊急指示」を発令か
    6. 6. トランプ政権 8800億円の売却か
    7. 7. ダナン空港のラウンジで迷惑行為
    8. 8. 視力が回復? 点眼薬で改善も
    9. 9. 露軍機3機 フィンランド湾で侵犯
    10. 10. 流産から1カ月後「0.4%の奇跡」
    1. 11. 日本に来て初めて知ったこと
    2. 12. EU 露のガス輸入を全面停止へ
    3. 13. 留学生が激減? 米大学に「異変」
    4. 14. 「人工妊娠中絶」巡り厳しい姿勢
    5. 15. トランプ氏 タリバンと交渉か
    6. 16. 12歳いない? 日本人医師が買春か
    7. 17. 旧統一教会信者11万人 韓国報道
    8. 18. 米大統領 ビザ申請に1480万円
    9. 19. ラッパーの車から15歳少女の遺体
    10. 20. 塩を袋に詰め持ち帰る観光客物議
    1. 1. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
    2. 2. 幼児教育・保育の無償化 概要
    3. 3. 2万給付 国民一律じゃない可能性
    4. 4. 備蓄米効果 3カ月余りで息切れ
    5. 5. 火葬数日後に思わぬ事態 大後悔
    6. 6. JR「ネット予約サービス」初連携
    7. 7. iPhone17購入者「物足りない」
    8. 8. 緩い EVバス業界に存在する闇
    9. 9. 人気のハンバーガー店が苦境
    10. 10. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    1. 11. 日本の将来不安「投資」で不安
    2. 12. 有休 本当に幸せな時はいつ?
    3. 13. 中国経済 崩壊しない理由とは
    4. 14. 26歳で「億り人」になった理由
    5. 15. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    6. 16. Uberから突然の警告 配達員困惑
    7. 17. 日本で一番売れた国産中古車は
    8. 18. ワークマン参入で 価格破壊の波
    9. 19. iPhoneそのまま乗り換え 節約は?
    10. 20. 日銀がETFやREIT売却 100年超か
    1. 1. NTTドコモ eSIM発行を停止
    2. 2. MacBook 幻の価格だったのか
    3. 3. iPhone17シリーズ見送る派の見解
    4. 4. 限定クーポン配布中！Belkinの充電器やケーブルなどが最大43％OFFに【ライブドアショッピング】
    5. 5. Uber配達員が脅迫の被害に? 動画
    6. 6. 大人の男性 モテ返信のポイント
    7. 7. 充電ケーブルいらず充電可 Anker
    8. 8. iPhone 17と昨年の最新を比較
    9. 9. どこでも置ける憧れの暖炉
    10. 10. 「iPhone17」発表前から話題も
    1. 11. LINEメンションとリプライの違い
    2. 12. 突然の「紐」登場 驚きの展開
    3. 13. 新Apple Watchが届いた際の感想
    4. 14. Samsungスマホを「魔改造」
    5. 15. Apple Watch充電環境が一新
    6. 16. Claudeの品質低下 報告相次ぐ
    7. 17. 不便解決 スマホ対応モニター
    8. 18. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
    9. 19. 大容量 ポータブル電源発売へ
    10. 20. SlackのCEOまで登場 大騒ぎに
    1. 1. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
    2. 2. 北口榛花が予選敗退 涙止まらず
    3. 3. 電撃婚から6年 40歳女優に衝撃
    4. 4. 「遭遇したい」USJでWサンジ瓮▲縫瓩鯣瑤喀个靴伸爛錺鵐圈璽広瓩稜笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」
    5. 5. 通行人に唾吐く Vリーグ契約解除
    6. 6. 眠る間に...走り高跳び決勝進出
    7. 7. 引退式に恩師登場 中田翔が号泣
    8. 8. 判明 ド軍カーショーの純資産は
    9. 9. 大谷翔平52号 本塁打王争い激戦
    10. 10. 痛恨の2分間待機で 金メダル逃す
    1. 11. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
    2. 12. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
    3. 13. 3度の警告「勘違いが元凶」回想
    4. 14. いいね 24歳陸上選手が浴衣姿に
    5. 15. 男子200m ライルズが4連覇達成
    6. 16. カーショーへ大谷「最後に花を」
    7. 17. 坂本勇人&田中将大 現役続行へ?
    8. 18. 引退発表→数時間でチケ価格急騰
    9. 19. 北口榛花 まさかの予選敗退
    10. 20. カーショー引退会見に選手殺到
    1. 1. 通訳不在&英語堪能アナ役立たず
    2. 2. 「バレエは親のエゴ」発言が炎上
    3. 3. 小3でFカップ 喉におっぱい来る
    4. 4. あ〜ちゃん痩せすぎ 心配相次ぐ
    5. 5. 林家ぺー宅で火災 保険未加入
    6. 6. 綺麗な歌声どこ? 岸優太に悲痛声
    7. 7. 高市早苗氏「人工関節」を告白
    8. 8. ラウールの熱演が悪しき夢物語に
    9. 9. 女優告白 芸歴17年でもバイトを
    10. 10. 林家ペー宅で火事 愛猫4匹が死ぬ
    1. 11. マツコ突然暴言 有吉制止の事態
    2. 12. 好きだった坂口に「さようなら」
    3. 13. 孝太郎のバラエティ増 不満続出
    4. 14. 「ガリガリ」矢作語る石橋の近況
    5. 15. ダイアン津田 意外な前職明かす
    6. 16. リレー日本代表女子選手が花魁姿
    7. 17. どうした 大谷打席でハプニング
    8. 18. 離婚した相川七瀬 元夫との現在
    9. 19. 林家ペー自宅の下「住めない」
    10. 20. サンドのライブ 客の3分の1帰る
    1. 1. 人気ケーキ屋に絶句 ありえない
    2. 2. ヒロミ&伊代の考えられない会見
    3. 3. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
    4. 4. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
    5. 5. 「Uniqlo U」新作アイテム登場
    6. 6. 「N+」新作パンツが名品揃い?
    7. 7. 柴犬2匹が揃って散歩拒否 まさか
    8. 8. セリアの110円ポーチをチェック
    9. 9. 元国家公務員 女性扱いされる訳
    10. 10. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
    1. 11. 「ママ友にイラッ」話題の背景
    2. 12. 「群馬総社」はなんて読む？気になる答えは…？
    3. 13. 偉そうな言動が...モラハラ夫に
    4. 14. ワークマンの多機能リュック
    5. 15. 旬デニム ユニクロの旬デニム
    6. 16. 「味薄い餃子」がきっかけだった
    7. 17. 配達先のお姉さんが怖すぎる話
    8. 18. GUがハリポタとコラボ商品発売
    9. 19. PLAZA限定 可愛いハロウィン雑貨
    10. 20. 世界的デニムブーム 即戦力に?