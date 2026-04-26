小学生の子どもから「スマホが欲しい」と言われたとき、多くの保護者が気になるのは費用ではないでしょうか。 周囲では、月2000円台で持たせているという声もありますが、本当にそれだけで済むのか疑問に感じる人も多いはずです。スマートフォンは本体代と通信費が分かれているため、全体像を把握しないと実際の負担が見えにくくなります。 本記事では、子どもの初スマホにかかる費用の目安と、無理のない選び