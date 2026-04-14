こんにちは、ファイナンシャルフィールド編集部です。 今回は、y.u mobileへの契約手続きを実際に体験してみたので、その時の様子をレポートしたいと思います！ y.u mobileはシンプルなプラン構成でユーザー想いのサービスが充実している格安SIMです。2026年2月25日からついにeSIM（※）対応が開始。新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替