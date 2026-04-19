格安SIMにすればスマホ代が安くなると聞いて乗り換えたものの、「通話料が思ったより高い」と感じたことはありませんか。実は、格安SIMはデータ通信が安い一方で、通話の仕組みが大手キャリアとは異なるため、使い方によっては費用がかさむことがあります。 本記事では、通話料が高くなる理由や対策、さらには別サービスを使うべきかどうかについて解説します。 格安SIMはなぜ通話料が高く感じるのか