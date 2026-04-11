夫婦2人でスマホ代が月1万円以上かかっていると、「少し高いのでは」と感じる方も多いのではないでしょうか。最近では、格安SIMに乗り換えることで通信費を大きく抑える人が増えています。 本記事では、実際にどれくらい負担が減るのかを具体的に解説し、乗り換えのポイントについても紹介します。 夫婦で月1万円のスマホ代は高い？ 現在の相場を確認 夫婦2人で月1万円以上ということは、1人あたり5000円以上かか