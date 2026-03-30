家族4人でスマートフォンを利用していると、毎月の通信費が思った以上にかさんでしまうものです。夫婦と大学生の子ども2人という構成で月2万8千円という金額を見て、高いのか、それとも一般的なのか判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。通信費は固定費の中でも見直しやすく、工夫次第で大きな節約効果が期待できます。 本記事では、4人家族のスマホ代の相場から見直しの判断基準、さらに格安SIMを活用した具