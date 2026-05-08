お子さんの高校入学祝いとして、「iPhone Air」と「iPhone 17e」で迷っているという掲題ですが、性能面や価格面でどういった違いがあるのでしょうか。また、新しいモデルのスマートフォンを安く利用できる方法はないのでしょうか。   この記事では「iPhone Air」と「iPhone 17e」を比較し、格安SIMやサブブランドなどを活用してお得に利用する方法を解説します。 「iPhone Air」と新モデルiPhone 17e」との違