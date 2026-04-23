先日SNSで、小学4年生の子どもが「自分だけスマホがなく、LINEグループに入れず遊びの約束に入れない」といった投稿が話題になりました。もはやスマートフォンは1人1台持つのが当たり前になっているこの時代、子どもにはいつから持たせるべきか悩む保護者も多いのではないでしょうか。 しかし子どもにスマートフォンを持たせるとなると、生活への影響や、人間関係などのトラブル、安全面でのリスクなどさ