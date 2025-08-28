【台北共同】台湾の林佳竜外交部長（外相）がフィリピンを訪問したことが28日分かった。在台湾の外交筋が明らかにした。台湾外交部長のフィリピン訪問が明らかになるのは異例。7月に林氏が日本を訪れた際には、中国は強く反発した。台湾の中央通信社は、林氏は米台合同の経済貿易視察団を率いて訪問したと伝えた。台湾外交部は、視察団がフィリピンを訪問したことは認めたが、団長は農業部（農業省）の幹部だと説明。林氏が同