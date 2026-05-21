2024年2大IPO銘柄といえば…2024年秋から冬にかけて、東京市場は20年に一度クラスの大型IPOラッシュに沸いた。10月には都民の誰もが乗ったことがあるであろう東京メトロが、12月には純国産メモリ企業キオクシアホールディングスが、相次いで東証プライムに上場した。当時、市場の見立てはほぼ正反対だった。「安全資産」「潰れない」などと称された東京メトロは個人投資家が殺到する超人気IPOとなった。一方キオクシアは、前身が不