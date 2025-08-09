【ニューヨーク＝小林泰裕】米国で偽・誤情報の拡散が放置される風潮が強まっている。ＳＮＳ事業者や報道機関が情報の真偽を調べる「ファクトチェック」の力が弱まっているほか、トランプ米大統領が自ら根拠のない情報を発信していることが背景にある。米紙ワシントン・ポストでは７月末、政治家の発言の真偽を検証する「ザ・ファクトチェッカー」を長年担当していた著名編集者が退職した。後任は未定という。米国におけるファ