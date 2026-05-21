政府与党は中東情勢を受けて、夏の電気・ガス料金の支援について、2025年より支援額を増やす方針で、2026年度予算の予備費を5000億円程度支出する案を検討しています。自民党・小林政調会長：7月から9月において、昨年夏の（電気・ガス）料金水準を下回るよう、今、与党間で最終調整しているところ。高市総理大臣は自民・維新両党の政調会長に、7月から9月の電気・ガス料金支援策の取りまとめを要請しました。関係者によりますと、