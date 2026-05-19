【シリーズ累計65万部突破】FP試験カバー率95％超！ 「最短合格」のバイブル『史上最強FPシリーズ』最新版が発売！！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、このたび『26-27年版 史上最強FPシリーズ』を5月26日に発売しました。[FPシリーズ特設サイト] https://www.natsume.co.jp/special/fp/

本シリーズが選ばれ続ける「3つの理由」

１. 過去16年の全問題をデータ化。合格に必要な知識だけ凝縮！

過去16年分の学科・実技試験をテーマ・論点ごとに徹底分析。出題頻度の高い情報を厳選し、本試験の95％以上をカバーしました。「どこが出るか」がひと目でわかるため、確実な合格圏内へ最短距離で到達できます。

２. タイパを追求。ムダを削ぎ落として効率よく学習できる設計！

試験に出ない余計な解説は徹底的にカット。重要なポイントは赤い下線と「出る」マークで視覚化しました。重要事項が直感的に頭に入る構成により、仕事や家事で忙しい方でも、隙間時間で効率的なインプットが可能です。

３. 安心して試験に臨める。直前対策が手厚い！

・巻末模擬試験：テキストの巻末には、学科・実技の模擬試験問題を1回分収録。本番と同じ時間配分で解くことで、自分の弱点を正確に把握し、最終調整に役立てられます。

・別冊「頻出順TOP60合格BOOK」：問題集には、出題ランキングの上位60％超を占める頻出項目をまとめた別冊を収録。この別冊だけでなんと出題の73.6％をカバーしています。

・CBT体験模試： 近年導入されたCBT試験に対応したWEBアプリを全購入者特典として提供。学科と実技3科目を収録しています。画面操作や表示に慣れておくことで、本番で焦らず、自信を持って試験に臨めます。

【史上最強のFP3級テキスト】試験に出題される情報は、赤い下線と「出る」の囲みでわかりやすく表示。【史上最強のFP3級問題集】出題上位60％超の項目には、問題タイトルの横にTOP60のマークを表示。

【監修者・著者紹介】

監修者：高山 一恵 （たかやま かずえ）

ファイナンシャル・プランナー（CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士）

（株）Money&You取締役

中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。住宅ローンアドバイザー。慶應義塾大学文学部卒業。2005 年に女性向けFP オフィス、(株)エフピーウーマンを創業、10 年間取締役を務め退任。その後現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha（モカ）」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。『はじめての新NISA＆iDeCo』（成美堂出版）、『マンガと図解 はじめての資産運用 新NISA対応改訂版』（宝島社）、『50代から考える お金の減らし方』（成美堂出版）など書籍110 冊以上、累計200万部超。

著者：オフィス海 （おふぃす・かい）

資格試験対策本、学習参考書、問題集、辞典等の企画執筆を行う企画制作会社。1989年設立。「日本でいちばんわかりやすくて役に立つ教材」の制作に心血を注いでいる。

著書に『史上最強の漢検マスター準1級問題集』『史上最強一般常識＋時事一問一答問題集』『史上最強SPI＆テストセンター超実戦問題集』『史上最強の宅建士テキスト』（ナツメ社）等がある。

【書籍情報】

『史上最強のFP3級テキスト 26-27年版』

高山一恵＝監修 オフィス海＝著

定価：1,870円（税込）

仕様：A5判／432ページ

発売日：2026年5月26日

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4816378871/

『史上最強のFP３級問題集 26-27年版』

高山一恵＝監修 オフィス海＝著

定価：1,760円（税込）

仕様：A5判／392ページ＋別冊88ページ

発売日：2026年5月26日

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/481637888X/

『史上最強のFP2級AFPテキスト 26-27年版』

高山一恵＝監修 オフィス海＝著

定価：2,200円（税込）

仕様：A5判／576ページ

発売日：2026年5月26日

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4816378855/

『史上最強のFP2級AFP問題集 26-27年版』

高山一恵＝監修 オフィス海＝著

定価：2,420円（税込）

仕様：A5判／616ページ＋別冊136ページ

発売日：2026年5月26日

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4816378863/

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

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