ワンタッチですぐ飲める！保冷＆保温力抜群の真空ボトル「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」5サイズ＆交換用ハンドル型キャップ新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、極薄約1mmの真空層技術により、容量の最大化とスリム設計を両立しながら、高い保温・保冷性能も兼ね備えた真空ボトル「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」 5サイズと、ThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能で、持ち運びしやすいハンドル型の蓋「ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ」を、2026年5月28日(木)より新発売いたします。

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 750 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11832

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 500 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11834

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 350 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11835

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 200 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11836

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 480 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11848

【 ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11838

本アイテムは、極薄約1mmの真空層技術により容量の最大化とスリム設計を両立しながらも高い保温・保冷性能を実現した真空ボトルと、ThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能なハンドル型スモールヘッド・キャップです。

「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」は、わずか約1mmの極薄真空層を実現したスリムなボトルです。二重構造の間に外気と内部の温度を隔てる真空層を設けた真空断熱構造を採用しているため、外気の影響を遮断し、高い保冷・保温性能を保持します。真空層の内壁には熱の放出を抑制する銅メッキ加工を施しているため、季節を問わず、飲み物の温度を長時間キープします。また、真空層が広い一般的なボトルと比べて、同容量でよりスリムな設計のため、バッグにもすっきり収まります。さらに、片手で簡単に開閉できるワンタッチ仕様で、スムーズに水分補給ができ、ストレスのない使い心地を実現しました。

750ml・500ml・350mlサイズは、6℃以下を6時間保冷、77℃以上を6時間保温できるので、暑い時期の水分補給やカップ麺づくりなどにも活用いただけます。480mlサイズは10℃以下6時間保冷、57℃以上6時間保温でき、200mlサイズは9℃以下を6時間保冷、55℃以上を6時間保温できるので、通勤・通学やデスクワーク、アウトドアシーンなどでもご活用いただけます。

カラーは、 シーンを選ばず使用できる3色展開です。 480mlサイズのみ、ブラックとアイスグレーの2色展開です。サイズは、さまざまなシーンに対応する5サイズ展開で、長時間の外出時やしっかり水分補給したい方に最適な750mlサイズから、日常使いにぴったりな500mlサイズ、480mlサイズ、ちょっとした外出時にスマートに持ち運べる350mlサイズ、そして最小サイズの200mlモデルがあり、用途に合わせて自由にお選びいただけます。

「ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ」は、 ThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能な専用蓋で、ボトルを手軽に持ち運びたい時に活躍するハンドル一体型です。シーンに合わせてカスタマイズできるほか、万が一の紛失時にも安心です。

厚さ約1mmのスリムな設計と、高い保温・保冷性能を兼ね備えた真空ボトル「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」5サイズとThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能な「ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ」を、日常使いからアウトドアまで、さまざまなシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

極薄約1mmの真空層技術により、容量の最大化とスリム設計を両立しながらも、高い保温・保冷性能を実現した真空ボトルとThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能なスモールヘッド・キャップ。

※画像はイメージです。

「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」は、わずか約1mmの極薄真空層を実現したスリムなボトル。二重構造の間に、外気と内部の温度を隔てる真空層を設けた真空断熱構造を採用しているため、外気の影響を遮断し、高い保冷・保温性能を保持。真空層の内壁には熱の放出を抑制する銅メッキ加工を施しているため、季節を問わず、飲み物の温度を長時間キープ。

750ml・500ml・350mlサイズは、6℃以下を6時間保冷、77℃以上を6時間保温できるので、暑い時期の水分補給やカップ麺づくりなどにも活用できる。480mlサイズは10℃以下6時間保冷、57℃以上6時間保温でき、200mlサイズは9℃以下を6時間保冷、55℃以上を6時間保温できる。また、真空層が広い一般的なボトルと比べて、同容量でよりスリムな設計のため、バッグにもすっきり収まる。

※画像は750mlサイズです。

片手で簡単に開閉できるワンタッチ仕様のため、スムーズに水分補給ができ、ストレスのない使い心地を実現。

※左から順番に480ml、200ml、350ml、500ml、750mlサイズです。

カラーは、 シーンを選ばず使用できる、ブラック、アイスグレー、アッシュブルーの3色展開。480mlサイズのみ、ブラックとアイスグレーの2色展開。サイズは、さまざまなシーンに対応する5サイズ展開で、長時間の外出時やしっかり水分補給したい方に最適な750mlサイズから、日常使いにぴったりな500mlサイズ、480mlサイズ、ちょっとした外出時にスマートに持ち運べる350mlサイズ、そして最小サイズの200mlモデルがあり、用途に合わせて自由に選べる。

「ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ」は、 ThermoWallシリーズ・ボトルに装着可能な専用蓋で、ボトルを手軽に持ち運びたい時に活躍する取っ手付き。シーンに合わせてカスタマイズできるほか、万が一の紛失時にも安心。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1079_1_48834a61e87edf16547c1bb6a41d6636.jpg?v=202605191151 ]

LOGOSのThermoWallシリーズ

LOGOSのThermoWallシリーズは、極薄約1mmの真空層技術を採用したモデルをはじめ、優れた保温・保冷力を兼ね備えた真空断熱シリーズです。

ボトルをはじめ、マグやタンブラーなど幅広いラインナップを展開。

さらに用途やシーンに合わせて選べる豊富なサイズとカラーバリエーションで、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年5月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 27モデル 】https://www.logos.ne.jp/news/1638

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=890

「ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル」5サイズと「ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 750 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11832

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 500 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11834

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 350 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11835

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 200 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11836

【 ThermoWall 真空断熱 ワンタッチボトル 480 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11848

【 ThermoWall キャリーボトル交換用キャップ 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11838

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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