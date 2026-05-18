夢のスーパーカーが今年もやってくる！瀬戸内ドリームカーフェスタ2026開催！（国営讃岐まんのう公園）

「子供達に大きな夢を！」モータースポーツの面白さを伝えます

一般財団法人 公園財団過去開催時の様子

当イベントは「子供達に大きな夢を！」をテーマに、スーパーカーという特別な魅力を通じて、子どもたちに夢やあこがれを提供すること、また大きな夢を持つことの大切さを伝え、モータースポーツの世界への興味を刺激することで子どもたちの創造力や好奇心を育むことを目的として開催します。

会場内では最新のスーパーカーからバイク、歴史的名車まで多数展示。実際に子どもたちが直接触れることで、車の魅力を身近に感じられるほか、体験型アクティビティとして、スーパーカー同乗会、プレゼントが当たる抽選会など、子どもたちが直接参加できる多彩なプログラムを企画しています。

五感を刺激する非日常体験を。

イベント当日はスーパーカー約50台、バイクが約15台集結します。実物で見るスーパーカーの美しさと迫力は必見。煌びやかなボディカラーや流線型のデザインは、まさに芸術品です。目の前に広がるスーパーカーの光景は、感動的な一瞬となることでしょう！また、ドゥカティをはじめとするスーパーバイクも来場します。スーパーバイクの迫力に圧倒されながらも、自分もいつかはこんなカッコいいバイクに乗れるかもしれないというワクワク感を感じてください。

ずらりと並んだスーパーカーは圧巻！

充実の体験型アクティビティ！かっこいい車と楽しい休日を！

瀬戸内ドリームカーフェスタ2026では、お子様が楽しめる充実のイベントを実施します。

1.憧れのスーパーカーに乗ってみよう！スーパーカー同乗会新緑の園内で実際にスーパーカーに乗れるチャンス！

瀬戸内ドリームカーフェスタ2026では、子供たちに夢と勇気を与えるスーパーカー同乗会を特別に開催します。スーパーカーの見た目や乗り心地を実際に体験できる貴重な機会であるとともに、各車のオーナーとの交流を通じて、車の魅力をより深く感じられること間違いなし。

ドラ夢広場を一斉に出発し、公園内の車道を安全な速度でぐるりと走行します。

車好きのお子様には一生の思い出になる体験！参加希望が多い場合は抽選となりますが、ふるってご参加ください。

スーパーカー同乗会

時 間

同乗抽選会 11時00分～

同乗会 12時00分

対 象

小学生から高校生まで

定 員

30名（申し込み者多数の場合は抽選により決定）

参加費

無料

2.かっこいい車/バイクに投票しよう！抽選会も開催気に入った車があったら投票！ 投票にご参加いただいたお子様を対象に抽選で景品が当たります。

★スーパーカー/スーパーバイクコンテスト

受付にて先着200名（高校生まで対象）に投票用紙を配布します。

気に入った車やバイクに投票すると、14時からの抽選会に参加できます。

時 間

投票用紙配布：10時30分～ （なくなり次第終了）



★コンテスト表彰式

200名の子供達が選んだカッコいいスーパーカーとスーパーバイクを表彰します。

時 間

14時00分～



★プレゼント大抽選会

投票にご参加いただいたお子さまを対象にプレゼントが当たる抽選会を行います。

時 間

14時20分～

対 象

投票に参加して頂いたお子様

3.徳島工業短期大学生の先生＆生徒によるスーパーカートークショー！約１１０年前の米国製旧車「T型フォード」も来園。

徳島工業短期大学生による生徒と先生のスーパーカートークショウを開催します。

会場には学校創立５０周年を迎えた記念イベントの一環として、約１１０年前の米国製旧車「T型フォード」をよみがえらせるプロジェクトで復活させた車体も来園！

１９１２年式T型フォード

米国内では「ティン・リジー」などの通称で親しまれ、０８～２７年に世界で約１５００万台が生産された大衆向けの自動車。

全長３メートル４２、全幅１メートル４２、排気量は２８９６ｃｃ。

時 間

13時00分~（車両の展示はイベント開催時間内）

参加費

無料

対 象

どなたでも

4.特別ゲストも来場！カナイメグさん86系YOUTUBER きぃちゃん

カナイメグさん、86系YOUTUBER きぃちゃんが来場！トークショーなどで会場を盛り上げます！

カナイメグさん

公式HP :https://kanaimeg.com/YouTube :https://www.youtube.com/@kanaimegInstagram :https://www.instagram.com/kanaimeg/

86系YOUTUBER きぃちゃん

YouTube :https://www.youtube.com/@kiicarInstagram :https://www.instagram.com/kiicar86/

イベント概要

イベント名

「瀬戸内ドリームカーフェスタ2026」

公式ホームページ

https://setouchi-dream-car-festa.com/

日時

2026年5月24日（日） 10時00分～15時00分（予定）

観覧料（入場料）

・大人（15歳以上）200円/名

・小人（小中学生）100円/名

・未就学児無料

（※別途「入園料金・駐車場料金」が必要）

場所

ドラ夢広場・ドラ夢ドーム

主催

三豊ドリームカーフェスタ実行委員会

共催

まんのう公園管理センター

お花情報

まんのう公園に昨年６年ぶりに登場したポピーが見頃を迎えています。

5/13撮影国営讃岐まんのう公園について

国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。

本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陸地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成25年4月に全面開園しました。





＜所在地＞

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

＜開園時間＞

3月1日～7月19日 9:30～17:00

そのほかの時期の開園時間は公園ホームページをご確認ください。

＜休園日＞

４月１日～５月３１日は無休です。6月は毎週火曜日が休園日です。

休園日については公園ホームページをご確認ください。

※まんのう町が「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時は、臨時閉園になる場合があります。



＜アクセス＞

車をご利用の方へ

広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分

愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分

徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分

電車をご利用の方へ

JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分

琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分

お問い合わせ先

まんのう公園 管理センター

運営管理：まんのう公園マネジメント共同体

代表企業：一般財団法人公園財団

構成員：グリーンパークまんのう株式会社、香川県造園事業協同組合

まんのう公園管理センター(公園全体について)

TEL 0877-79-1700 FAX 0877-79-1705

自然生態園・さぬきの森

TEL 0877-79-1807 FAX 0877-79-1704

ホッ！とステイまんのう(キャンプ場)

TEL 0877-79-1717

公園ホームページ

https://sanukimannopark.jp/

公式SNS

X：https://twitter.com/sanukimannopark

Instagram：https://www.instagram.com/sanukimannopark/

Facebook：https://www.facebook.com/sanukimannopark/