DMM GAMES『テクロノス』にて、「ファフニール」が新登場！さらに、メインストーリー5章先行イベントを開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）にて、「ファフニール」が新登場、あわせて、メインストーリー5章先行イベントを開催することをお知らせいたします。

▼「ファフニール」ピックアップガチャ開催！

本日より、「ファフニール」のピックアップガチャを開催します！

開催期間中は、新キャラの出現率がアップします。

【ピックアップ対象】

・バトル [庇護者たる緑竜] ファフニール（★3／日属性）

・アシスト [食い込む方が好みかな？] ファフニール（★3／月属性）

【ガチャ開催期間】

2026年5月18日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年6月1日（月） 11:59まで

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください。

▼メインストーリー5章先行イベント開催！

本日より、メインストーリー最新エピソードを先行して体験できる期間限定イベント

「メインストーリー5章先行イベント」を開催します。

ストーリーを進めることでイベント入場券を獲得でき、

入場券を消費してボス戦に挑戦することができます。ボス戦で獲得したイベントコインは、

イベント交換所でさまざまなゲーム内アイテムと交換可能です。

【開催期間】

2026年5月18日（月） メンテナンス終了後 ～ 2026年6月1日（月） 11:59まで

※メインストーリーの今後の展開に関する内容（ネタバレ）が含まれます。

※イベント終了後、ストーリーはメインストーリーに追加されます。

※イベントの進行状況およびクリア状況はイベント終了後にリセットされます。

※交換所の受け取り期間はイベント終了後7日間です。

▼5月18日 23:59まで！公式Discord連動CP第4弾開催中！

テクロノス公式Discordサーバーに参加し、エントリーした方限定で、

ガチャチケットや育成アイテムなどのゲーム内アイテムが獲得できるキャンペーンを開催中です！

エントリー期間は5月18日（月）23:59までです。

エントリーはこちらから

https://discord.com/channels/1374553537211666432/1496326251441291337

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/techcronoss_47593268

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。