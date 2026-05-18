いざというときのトイレ問題を解決する、12回分セットの非常用簡易トイレ（化粧箱入り）を限定セールで販売開始

メリショー・ジャパン 株式会社

大規模な災害が当たり前のように発生するようになった今、ガス・水道・電気が止まり、避難所で切実な問題として浮かび上がっているのが「トイレ問題」。

いつ発生するか分からない自然災害のために、水がなくても使える災害用トイレを日ごろの備えが必要となります。

GS-2712C非常用トイレは、組み立て不要で開封後すぐにお使いいただける簡易トイレです。15年の長期保管が可能で、日本国内の消臭・抗菌試験に合格した凝固剤を採用しているため、清潔にご使用いただけます。個包装されているためポケットに入れて簡単に持ち運べ、災害時はもちろん、車中泊や短時間の外出、キャンプなどさまざまな場面で活躍します。漏れ防止設計で安心してご使用いただけ、取り付けも簡単です。消臭剤付きで付属品も充実。さらに1年間の品質保証付きなので、いざというときも安心です。緊急時に備えて、ぜひお手元にご用意ください。

■【商品特長】

■【使い方】

■【商品概要】

■【限定セール】

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS3ZDN1G

商品価格：1980円

セール価格：1080円

セール期間：2026年5月20日 0:00 JST - 2026年6月2日 23:59 JST

■ Greeshowについて

香港に本社を置く弊社MERYSTARは、長年にわたり浄水器フィルターの高度な技術を磨き続けてまいりました。その集大成として2021年に立ち上げたのが「GreeShow」です。ブランド名には「緑、溢れる」という願いを込め、地球環境保護を象徴するイメージを掲げています。「地球のためになる」をコンセプトに、皆様へ安心で健康的なライフスタイルをご提案いたします。

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