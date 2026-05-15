【二子玉川 蔦屋家電】新商品「バーミキュラ キッチンナイフ」の魅力を体感できるイベントを5/20(水)、27(水)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/54190-1523440428.html

二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）は2026年5月20日（水）、27日（水）に、愛知ドビー株式会社（愛知県名古屋市）が6月3日（水）に発売する新商品「VERMICULAR KITCHEN KNIFE（バーミキュラ キッチンナイフ）」の魅力が体感できるイベントを開催します。鋼の切れ味とステンレスのサビにくさを両立すると共に、食材の風味を損なわないよう開発されたブランド初の包丁を、食コンシェルジュが実演しながら一足早くご紹介します。ぜひお楽しみください。

切れ味のその先へ

「バーミキュラ キッチンナイフ」は、耐摩耗性・耐食性に優れ、高い靭性も兼ね備えた特殊刃材「VPS（粉末耐食耐摩耗合金）」を採用することにより、長期間にわたり安定した切れ味を実現します。「VPS（粉末耐食耐摩耗合金）」は、金属を溶かして圧着する溶製法ではなく、金属を一度細かい粉にしてから押し固めて焼き固める粉末工法により、均一な組織を実現した金属に特殊な熱処理を加えることで、包丁に必要な「硬さ」「欠けにくさ」「サビにくさ」を高次元で両立させています。また、優れた切れ味で食材を押しつぶさず、水分を残したまま切ることができるため、苦みや雑味を押さえ、鮮度も保てます。

ハンドルには、鋳物ホーローを採用。独自の薄肉鋳造技術によって実現した鋳物の質感と適度な重さが、手に馴染んで濡れても滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計になっています。食器洗浄機や乾燥機にも対応し、毎日気兼ねなく使える扱いやすさです。

“違い”を体感できるイベント

5月20日（水）、27日（水）に開催するイベントでは、二子玉川 蔦屋家電の食コンシェルジュが「バーミキュラ キッチンナイフ」で切った食材を使って、ミネストローネや野菜炒めを作ります。どちらも多くの野菜を細かく刻む工程が必要なレシピです。食コンシェルジュの実演をご覧いただきながら、切れ味の違いはもちろん、食材の旨味の違いもぜひ感じてみてください。

初めてお話を伺った際は、バーミキュラらしい包丁ってどんなものなのだろう？と想像がつかなかったのですが、商品のことを知るうちに納得させられました。お恥ずかしながら、今まで包丁にこだわったことがなかった私ですが、素材の旨味を逃さない設計で作られた「バーミキュラ キッチンナイフ」を使うことで、料理をするストレスが軽減され、何よりも料理の美味しさにこだわることができること、また、料理の美味しさを追求するためには包丁も重要であることを思い知らされました。切った手の感覚はもちろんのこと、食材の断面がさらっとしていて目で見ても切れ味の良さが分かるんです。バーミキュラの哲学がつまった包丁です。ぜひ皆様にもご体感いただきたいです。

（二子玉川 蔦屋家電 食コンシェルジュ 木村比奈）

なお、5月16日（土）、17日（日）には、バーミキュラの専属スタッフによる「バーミキュラ キッチンナイフ」の実演イベントも実施します。いずれのイベントも予約なしでご参加いただけます。

詳しくはこちら(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/54430-1729430513.html)

商品情報

＜商品名＞ VERMICULAR KITCHEN KNIFE

＜カラー＞ マットブラック、オーシャンネイビー、マットリネンベージュ

＜販売価格＞ 34,980円（税込）

＜サイズ＞ 全長296mm、刃幅42.5mm、刃渡り165mm、板厚1.5mm

＜重さ＞ 約198g

＜材質＞ 刀身／VPS（粉末耐食耐摩耗合金）、 柄／鋳物ホーロー

＜発売日＞2026年6月3日（水）

※二子玉川 蔦屋家電、蔦屋書店オンラインストア(https://store.tsite.jp/feature/1229.html)では、5月15日（金）12:00より先行予約を承ります。

イベント概要

「VERMICULAR KITCHEN KNIFE」体験イベント

日程 2026年5月20日（水）、27日（水）

時間 12:00～18:00

場所 二子玉川 蔦屋家電 1階 食フロア キッチンカウンター

定員 なし（予約不要）

参加方法 直接店頭へお越しください

主催 二子玉川 蔦屋家電

お問い合わせ先 Tel. 03-5491-8550（二子玉川 蔦屋家電 食フロア)

URL https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/54190-1523440428.html

※本イベントの内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

店舗情報

二子玉川 蔦屋家電

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。

BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。

住所｜東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

電話番号｜03-5491-8550（代表）

営業時間｜10:00～20:00

ホームページ｜https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

Instagram｜https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/

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