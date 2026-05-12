データセンター向けダイレクトチップ冷却市場は2032年に173億1,000万米ドル規模へ
MarketsandMarketsはデータセンターのダイレクトチップ冷却市場を分析・予測した市場調査報告書「データセンター向けダイレクトチップ冷却市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Data Center Direct to Chip Cooling Market - Global Forecast To 2032」のプレスリリースにおいて、同市場がデータセンター向けダイレクトチップ冷却市場は2026年中に33億3,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）26.5%で成長し、2032年には173億1,000万米ドルに達すると予測しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349093/images/bodyimage1】
調査対象セグメント
冷却剤タイプ別データセンター向けダイレクトチップ冷却市場
● 水グリコール系冷却剤
● 誘電性流体
● 冷媒
タイプ別データセンター向けダイレクトチップ冷却市場
● 単相式ダイレクトチップ冷却
● 二相式ダイレクトチップ冷却
エンドユーザ別データセンター向けダイレクトチップ冷却市場
● ハイパースケールデータセンター
● コロケーションプロバイダー
● 企業
地域別データセンター向けダイレクトチップ冷却市場
● 北米：米国、カナダ、メキシコ
● アジア太平洋地域：中国、日本、インド、韓国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
● 欧州：ドイツ、フランス、英国、その他の欧州
● 中東＆アフリカ：GCC諸国、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● 南米：ブラジル、その他の南米
調査対象企業
● Vertiv Group Corp. (米国)
● Super Micro Computer, Inc. (米国)
● Modine Manufacturing Company (米国)
● DCX Liquid Cooling Systems (ポーランド)
● Schneider Electric (フランス)
レポート概要
データセンター向けダイレクトチップ冷却市場 - タイプ（単相、二相）、冷却剤タイプ（水グリコール系冷却剤、誘電性流体、冷媒）、エンドユーザー（ハイパースケールデータセンター、コロケーションプロバイダー、企業）、および地域別 - 2032年までの世界予測
Data Center Direct-to-chip Cooling Market by Type (Single Phase, Two Phase), Coolant Type (Water-Glycol-based Coolants, Dielectric Fluids, Refrigerants), End User (Hyperscale Data Centers, Colocation Providers, Enterprises), and Region - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/mnmch10476/
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● 冷媒
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● 二相式ダイレクトチップ冷却
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● コロケーションプロバイダー
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地域別データセンター向けダイレクトチップ冷却市場
● 北米：米国、カナダ、メキシコ
● アジア太平洋地域：中国、日本、インド、韓国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
● 欧州：ドイツ、フランス、英国、その他の欧州
● 中東＆アフリカ：GCC諸国、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
● 南米：ブラジル、その他の南米
調査対象企業
● Vertiv Group Corp. (米国)
● Super Micro Computer, Inc. (米国)
● Modine Manufacturing Company (米国)
● DCX Liquid Cooling Systems (ポーランド)
● Schneider Electric (フランス)
レポート概要
データセンター向けダイレクトチップ冷却市場 - タイプ（単相、二相）、冷却剤タイプ（水グリコール系冷却剤、誘電性流体、冷媒）、エンドユーザー（ハイパースケールデータセンター、コロケーションプロバイダー、企業）、および地域別 - 2032年までの世界予測
Data Center Direct-to-chip Cooling Market by Type (Single Phase, Two Phase), Coolant Type (Water-Glycol-based Coolants, Dielectric Fluids, Refrigerants), End User (Hyperscale Data Centers, Colocation Providers, Enterprises), and Region - Global Forecast to 2032
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