【O SKIN & HAIR】ブランド初となるフラグシップストア〈O ATELIER〉が、原宿に6月1日 (月) グランドオープン。

株式会社O

「O SKIN & HAIR（オースキンヘア）」は、ブランド初となるフラッグシップストア

〈O ATELIER〉を、2026年6月1日（月）に東京・原宿にてグランドオープンいたします。

「肌、髪、心、地球、すべてを守るトータルケアブランド」として2018年に誕生。

「オー」は、地球そのものを表現し、自然の循環から着想を得ています。

生命にかすことのできない酸素のようなエネルギー。

世界中から厳選した信頼できる素材を用い、バランスを整え呼吸を深く導くよう設計されています。

自然と肌、日々の暮らしが織りなす 静かな調和。

【素材の息遣いを感じる空間と、クラフトマンシップの融合】

店内は、ガラス張りの設計と高い天井により、やわらかな自然光が差し込み、光と影が静かに移ろう空間。奥行きと余白を活かした構成が、屋内でありながらも開放感のある心地よさをもたらします。

壁面には、鉄鋼の棚を設置。機能美を宿しながら空間に穏やかに溶け込み、すべてのアイテムを自然と引き立てる設えとしています。

さらに店内中央には、レンガで仕立てた什器を点在させることで、空間にリズムと温かみを添えています。香りを試すひとときにとどまらず、対話や新たな発見が生まれる場として、五感に静かに響く体験へと誘います。

ブランドの思想を空間として体現したこの場所で、香りを通して新たな自分に出会う体験をお楽しみください。

【注目アイテム】フレグランスシリーズに、新たな香りが登場。

\4,950(税込) / 10ml【O FRAGRANCE 07 Eveil】

『静寂のハーブガーデン』

涼しさと温度差、透明感と奥行き。

自然の中で光と影がゆっくり移ろうような、凛とした夏の香り。

清らかなハーブの空気に、ほのかな柑橘の苦味が重なり、静かな庭園に吹き抜ける風のような爽やかさが広がります。

Top Notes：スパニッシュセージ、シトロネラ

Middle Notes：ビターオレンジ

Base Notes：ヘイ、ラベンダー

【店舗概要】

O ATELIER

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-10 マンション31B棟1F

営業時間：12:00-19:00

定休日：水曜日

グランドオープン：2026年6月1日 (月）

【O SKIN & HAIR】

「肌、髪、心、地球、すべてを守るトータルケアブランド」として2018年に誕生。

「オー」は、地球そのものを表現し、自然の循環から着想を得ています。

生命にかすことのできない酸素のようなエネルギー。

世界中から厳選した信頼できる素材を用い、バランスを整え呼吸を深く導くよう設計されています。自然と肌、日々の暮らしが織りなす 静かな調和。

【本件に関するお問い合わせ先】

O SKIN & HAIR PR事務局

掲載・販売に関するお問合せ：ec@o-skin-hair.com

一般のお客様お問合せ先：https://ojapan.shopselect.net/

【O SKIN & HAIR 公式HP/SNS】

公式オンラインストア：https://www.oskinandhair.com/

Instagram：＠o_skin_hair

LINE official：https://lin.ee/46YuqxJ

【株式会社O】

設立 : 2018年

本社所在地 : 東京都渋谷区神宮６丁目３５－３

事業内容 : 化粧品の企画・販売