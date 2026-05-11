【O SKIN & HAIR】ブランド初となるフラグシップストア〈O ATELIER〉が、原宿に6月1日 (月) グランドオープン。
「O SKIN & HAIR（オースキンヘア）」は、ブランド初となるフラッグシップストア
〈O ATELIER〉を、2026年6月1日（月）に東京・原宿にてグランドオープンいたします。
「肌、髪、心、地球、すべてを守るトータルケアブランド」として2018年に誕生。
「オー」は、地球そのものを表現し、自然の循環から着想を得ています。
生命にかすことのできない酸素のようなエネルギー。
世界中から厳選した信頼できる素材を用い、バランスを整え呼吸を深く導くよう設計されています。
自然と肌、日々の暮らしが織りなす 静かな調和。
【素材の息遣いを感じる空間と、クラフトマンシップの融合】
店内は、ガラス張りの設計と高い天井により、やわらかな自然光が差し込み、光と影が静かに移ろう空間。奥行きと余白を活かした構成が、屋内でありながらも開放感のある心地よさをもたらします。
壁面には、鉄鋼の棚を設置。機能美を宿しながら空間に穏やかに溶け込み、すべてのアイテムを自然と引き立てる設えとしています。
さらに店内中央には、レンガで仕立てた什器を点在させることで、空間にリズムと温かみを添えています。香りを試すひとときにとどまらず、対話や新たな発見が生まれる場として、五感に静かに響く体験へと誘います。
ブランドの思想を空間として体現したこの場所で、香りを通して新たな自分に出会う体験をお楽しみください。
【注目アイテム】フレグランスシリーズに、新たな香りが登場。
\4,950(税込) / 10ml
【O FRAGRANCE 07 Eveil】
『静寂のハーブガーデン』
涼しさと温度差、透明感と奥行き。
自然の中で光と影がゆっくり移ろうような、凛とした夏の香り。
清らかなハーブの空気に、ほのかな柑橘の苦味が重なり、静かな庭園に吹き抜ける風のような爽やかさが広がります。
Top Notes：スパニッシュセージ、シトロネラ
Middle Notes：ビターオレンジ
Base Notes：ヘイ、ラベンダー
【店舗概要】
O ATELIER
住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-10 マンション31B棟1F
営業時間：12:00-19:00
定休日：水曜日
グランドオープン：2026年6月1日 (月）
【O SKIN & HAIR】
「肌、髪、心、地球、すべてを守るトータルケアブランド」として2018年に誕生。
「オー」は、地球そのものを表現し、自然の循環から着想を得ています。
生命にかすことのできない酸素のようなエネルギー。
世界中から厳選した信頼できる素材を用い、バランスを整え呼吸を深く導くよう設計されています。自然と肌、日々の暮らしが織りなす 静かな調和。
【本件に関するお問い合わせ先】
O SKIN & HAIR PR事務局
掲載・販売に関するお問合せ：ec@o-skin-hair.com
一般のお客様お問合せ先：https://ojapan.shopselect.net/
【O SKIN & HAIR 公式HP/SNS】
公式オンラインストア：https://www.oskinandhair.com/
Instagram：＠o_skin_hair
LINE official：https://lin.ee/46YuqxJ
【株式会社O】
設立 : 2018年
本社所在地 : 東京都渋谷区神宮６丁目３５－３
事業内容 : 化粧品の企画・販売