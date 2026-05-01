秘密も本能も全部お前(幼馴染)に暴かれる!?アオハルオメガバースBL！鳥肌こっこ『初恋αが放してくれない』が5月1日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『初恋αが放してくれない』（著：鳥肌こっこ）を発売いたします。
天才肌執愛α × 努力家強気Ω
鳥肌こっこ『初恋αが放してくれない』
――Ωであることを隠し、αとして学校に通う男子校生・空澄(あおと)。
努力家で秀才な空澄だが、幼馴染でαの海斗(かいと)にだけはどうしても勝てず、顔を合わせるたびに口喧嘩をするほどの犬猿の仲だった。
そんなある日、最悪なタイミングで初めてのヒートが来て…!?
強烈な甘い刺激に耐え切れず、誰もいない教室で発情した身体を慰めていたら…
偶然通りかかった海斗に見つかってしまい――？
■コミックス情報
Bivy comic
『初恋αが放してくれない』
著者 ：鳥肌こっこ
発売日：2026年5月1日
価格 ：858円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1055-4
詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_03)
■著者情報
鳥肌こっこ （とりはだ こっこ）
代表作：幼馴染が俺の処女を狙ってたってマジ！？（ジーオーティー刊）
“絵の美しさ”に魅力がある作家。
髪の流れや仕草のひとつひとつがとても繊細で、キャラクターの感情が自然と伝わってくる表情描写の上手さは、多くの読者から高く評価されており、20代後半～50代までの幅広い世代。特に30～40代女性に人気。
著者SNS：@torihadacocco(https://x.com/torihadacocco)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/376_1_9e462eaf7864068bed444c9842cf4d90.jpg?v=202605011051 ]
詳細はこちら :
https://bivy-comic.com/line-up/20260501_03
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
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■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
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