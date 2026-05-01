秘密も本能も全部お前(幼馴染)に暴かれる!?アオハルオメガバースBL！鳥肌こっこ『初恋αが放してくれない』が5月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年5月1日にコミックス『初恋αが放してくれない』（著：鳥肌こっこ）を発売いたします。

天才肌執愛α × 努力家強気Ω

鳥肌こっこ『初恋αが放してくれない』

■あらすじ

――Ωであることを隠し、αとして学校に通う男子校生・空澄(あおと)。

努力家で秀才な空澄だが、幼馴染でαの海斗(かいと)にだけはどうしても勝てず、顔を合わせるたびに口喧嘩をするほどの犬猿の仲だった。

そんなある日、最悪なタイミングで初めてのヒートが来て…!?

強烈な甘い刺激に耐え切れず、誰もいない教室で発情した身体を慰めていたら…

偶然通りかかった海斗に見つかってしまい――？

■コミックス情報

Bivy comic

『初恋αが放してくれない』

著者 ：鳥肌こっこ

発売日：2026年5月1日

価格 ：858円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1055-4

詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260501_03)

■著者情報

鳥肌こっこ （とりはだ こっこ）



代表作：幼馴染が俺の処女を狙ってたってマジ！？（ジーオーティー刊）

“絵の美しさ”に魅力がある作家。

髪の流れや仕草のひとつひとつがとても繊細で、キャラクターの感情が自然と伝わってくる表情描写の上手さは、多くの読者から高く評価されており、20代後半～50代までの幅広い世代。特に30～40代女性に人気。

著者SNS：@torihadacocco(https://x.com/torihadacocco)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/376_1_9e462eaf7864068bed444c9842cf4d90.jpg?v=202605011051 ]

詳細はこちら :https://bivy-comic.com/line-up/20260501_03

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

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