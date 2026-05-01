株式会社ネクストリンク、日本物流団体連合会とAZ-COMネットワークに4月入会 ～「睡眠モニタリングデバイス」で物流の安全をDX。持続可能な物流社会の実現へ～

株式会社ネクストリンク

株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村 訓秀、以下「ネクストリンク」）は、2026年4月1日付で、一般社団法人日本物流団体連合会（以下「物流連」）と一般社団法人AZ-COMネットワークに正会員として入会いたしました。 「物流2024年問題」の本格施行を迎え、安全運行と労働環境改善の両立が求められる中、当社独自の「 睡眠モニタリングデバイス 」の知見を活かし、業界全体の健全な発展に寄与してまいります。

入会の背景：なぜ今、ネクストリンクが物流連に参画するのか

物流業界は現在、時間外労働の上限規制による輸送能力の不足に加え、ドライバーの高齢化に伴う健康起因事故の防止が喫緊の課題となっています。ネクストリンクは「安全こそが最大のサービス」という信念のもと、ITを活用した先進的なサービス展開を行ってまいりました。 このたび、日本の物流政策を牽引する物流連に参画することで、産官学のネットワークを通じて自社の安全DXの知見を共有し、より強靭で持続可能な物流インフラの構築に邁進いたします。

ネクストリンクの強み：睡眠測定サービスによる「安全・健康の可視化」

当社が推進する「 睡眠モニタリングデバイス 」は、ドライバーの体調を科学的に把握し、事故を未然に防ぐ画期的な取り組みです。

健康起因事故の防止： 高精度センサーを用いて就寝中の呼吸レス数値・心拍・呼吸・寝返り等を測定し、睡眠の質をスコア化。主観的な体調報告に頼らない、科学的根拠に基づいたデータからリスクのあるドライバーへの適切な指導を行うことで、重大事故を未然に防ぎます。

働き方改革と人材確保： ドライバー自身の健康意識を向上させ、かつ現場で働く人員の工数を削減する事により、長く安心して働ける環境を整えることで、物流業界の魅力向上と深刻な人材不足の解消に貢献します。

株式会社ネクストリンク

会社概要

・社名：株式会社ネクストリンク

・所在地：東京都品川区南品川一丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル2階

・代表者：代表取締役社長 中村 訓秀

・事業内容：薬物スクリーニング検査サービスの提供、 睡眠モニタリングデバイス の開発・販売、アルコール検知器の販売、及び、運用コンサルティング

・URL：https://www.next-link.tokyo/