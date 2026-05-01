『ぷよぷよ!!クエスト』“ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第2弾” 開催！「しなやかキッチンのトワ」「よくばりキッチンのフルシュ」が新登場する “なぞぷよキッチンフルパワーガチャ” も開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』にて、2026年5月1日（金）より“ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第2弾”を開催します。

また、フルパワースキルをもった「しなやかキッチンのトワ」「よくばりキッチンのフルシュ」が新登場する“なぞぷよキッチンフルパワーガチャ”を同日より開催します。

【ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第2弾】

◆“13周年記念無料101連ガチャチケットログインボーナス”開催

開催期間：2026年5月1日（金）15:00～5月8日（金）3:59

内容：期間中、ログインすると最大100枚の「13周年記念無料チケット」や、「コスト56ピックアップ確定チケット」がもらえる“13周年記念無料101連ガチャチケットログインボーナス”を開催します。

◆“13周年記念やるきそうザクザクミッション”開催

開催期間：2026年5月1日（金）15:00～5月7日（木）23:59

内容：“13周年記念やるきそうザクザクミッション”では、期間中にミッションを達成すると「やるきそう(100)」を最大100個獲得することができます。

◆“第4回なぞぷよタイムアタック”開催

開催期間：2026年5月1日（金）15:00～5月7日（木）23:59

内容：“第4回なぞぷよタイムアタック”は、出題されるお題を制限時間内に解き、獲得したスコアとクリアタイムを競い合うイベントです。

解いたお題の数が増えるほど獲得できるスコアがアップし、素早くクリアするとクリアタイムボーナスでさらにスコアがアップします。たくさんスコアを獲得すると、「なぞぷよキッチンフルパワーガチャクーポン」や「みどりワイルドさんの像」、「魔導石」などの豪華報酬を手に入れることができます。

◆「しなやかキッチンのトワ」「よくばりキッチンのフルシュ」新登場！ “なぞぷよキッチンフルパワーガチャ”開催

開催期間：2026年5月1日（金）15:00～5月15日（金）23:59

内容：「しなやかキッチンのトワ」「よくばりキッチンのフルシュ」が新登場する“なぞぷよキッチンフルパワーガチャ”を開催します。

ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「なぞぷよキッチンフルパワー確定チケット」や「えらべるなぞぷよキッチンフルパワー引換券」、「えらべるなぞぷよキッチンフルパワー引換券SP」などを追加で獲得できる、ガチャパワー機能対応です。「なぞぷよキッチンフルパワーガチャクーポン」を使ってガチャを引くこともできます。

＜登場キャラクター紹介＞

[★7] しなやかキッチンのトワ

「とくもりチェンジ」後

＜「しなやかキッチンのトワ」とは・・・＞

時空探偵社へやってきた探偵学校の優等生。

とつぜん巻き込まれたお料理勝負にもかかわらず、きっちり時間内に、しかも周りの予想をこえる量と味の和菓子を完成させてしまった。

「とくもりチェンジ」後

スキル：フラガリアンドーム Lv.2

効果：3ターンの間、このカードとこのカードに隣接するカードの攻撃力を8倍にする

フィールド上の色ぷよ、ハートBOX、おじゃまぷよ、かたぷよを12個まであかぷよにぬりかえ、さらにこのターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする

発動条件：あかぷよを20個消す

フルパワースキル：フラガリアンドーム Lv.2

効果：3ターンの間、このカードとこのカードに隣接するカードの攻撃力を12.5倍にする

フィールド上の色ぷよ、ハートBOX、おじゃまぷよ、かたぷよを12個まであかぷよにぬりかえ、さらにこのターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする

発動条件：あかぷよを55個消す

リーダースキル：正確無比な甘味のお品書き Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を6倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

さらに毎ターン、フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：体力MAXの味方全体の攻撃力を1.4倍にする

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：フィールド上の色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（２）発動条件：クエスト出発時とステージ移動時に発動！

[★7] よくばりキッチンのフルシュ

「とくもりチェンジ」後

＜「よくばりキッチンのフルシュ」とは・・・＞

魔法のエメラルドの腕輪に封じられている幸福の魔人。

持ち主を一番幸せにできる料理とは何か悩んだ結果、ごちそう全部のせプレートが完成。

でも、一人前にしてはたくさんあるような！？

「とくもりチェンジ」後

スキル：ハッピーアソーテッド Lv.2

効果：1ターンの間、ネクストぷよを全て「プラス状態」にする

さらにこのスキル発動中、味方全体の攻撃力を3.2倍にし、フィールド上の色ぷよとハートBOXをあかぷよ、みどりぷよ、きいろぷよに変える

その後フィールド上の色ぷよをランダムで5個チャンスぷよに変える

発動条件：みどりぷよを20個消す

フルパワースキル：ハッピーアソーテッド Lv.2

効果：3ターンの間、ネクストぷよを全て「プラス状態」にする

さらにこのスキル発動中、味方全体の攻撃力を4.8倍にし、フィールド上の色ぷよとハートBOXをあかぷよ、みどりぷよ、きいろぷよに変える

その後フィールド上の色ぷよをランダムで8個チャンスぷよに変える

発動条件：みどりぷよを55個消す

リーダースキル：幸せあふれる満腹メニュー Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を6倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみみどりぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

さらに毎ターン、フィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：なぞり消し数を2個増やす

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルのダメージアップ倍率をこのカードのとくもりクリティカルLv.×5％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

※本ガチャからは「★7キャラクター」は出現しません。

◆「しなやかキッチンのトワ」「よくばりキッチンのフルシュ」登場記念SNSキャンペーン

応募期間：しなやかキッチンのトワ 2026年5月1日（金）～5月3日（日）23:59まで

よくばりキッチンのフルシュ 2026年5月3日（日）～5月5日（火）23:59まで

内容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選でそれぞれ3名様に、「[★6] しなやかキッチンのトワ」「[★6] よくばりキッチンのフルシュ」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆各対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆各対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] しなやかキッチンのトワ」「[★6] よくばりキッチンのフルシュ」×各3名様

Instagram：「[★6] しなやかキッチンのトワ」「[★6] よくばりキッチンのフルシュ」×各3名様

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年5月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th(https://x.com/puyopuyo20th)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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