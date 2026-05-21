妊娠中のタレント、松中みなみさんが「道ですれ違いざまに高齢男性からお腹を強めに殴られた」という内容をSNSに投稿した。

幸いケガなどはなかったようだが、「もし転倒していたら」「胎児に影響があったら」と不安を覚える人も多いだろう。

●“ぶつかりおじさん”を通り越した行為

松中さんの投稿内容が事実であれば、いわゆる“ぶつかりおじさん”を通り越した行為といえる。

偶然ぶつかったのではなく、故意に（わざと）相手の体を殴った場合、暴行罪にあたる可能性がある。この犯罪は、ケガがなくても成立しうる。

また、打撲や流産など、人の生理的機能に傷害を与えた場合には、傷害罪に発展する可能性もある。

ここでいう「故意」は、暴行行為そのものの認識があれば足り、かならずしも「ケガを負わせよう」とまで考えていた必要はないとされる。

●「わざとだったのか」は重要な争点

一方で、「偶然ぶつかっただけだった」という弁解が成立する場合は、過失の問題となる。

暴行罪や傷害罪は故意犯であり、単なる過失では原則として処罰されないため、「わざとだったのか」が重要な争点になる。

さらに、妊婦への加害について特別な犯罪類型があるわけではないものの、胎児への影響や危険性の高さなどから、量刑上、重く評価される可能性はある。

●証拠確保が難しいことも

ただし、実際に刑事責任を問えるかは簡単ではない。

問題になるのは、「故意だったか」の立証だ。混雑した道路や駅では、「偶然ぶつかった」と主張されるケースも少なくない。

防犯カメラ映像や目撃証言が重要になる一方、短時間の接触だけでは証拠確保が難しいこともある。

もちろん「偶然ぶつかった」だけでも、民事上の責任は問える。

●身の安全を確保しつつ証拠を残す

もし実際に被害を受けた場合、まず重要なのは身の安全の確保だ。

今回の投稿でも、松中さんは追いかけなかったという。妊娠中に限らず、加害者を一人で追跡する行為には危険も伴う。

そのうえで、（1）日時や場所を記録する（2）防犯カメラの有無を確認する（3）痛みや違和感があれば受診する（4）診断書を残す（5）警察へ相談する──といった対応が後の証拠につながる。