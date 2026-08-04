弁護士ドットコム
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スシロー「労組」が会社と和解…パート時給の決定基準を見直し、「店舗の経営状況」を考慮しない新ルールに
回転寿司チェーン「スシロー」の店舗で働くパート従業員らが加入する労働組合が、運営会社「あきんどスシロー」の対応は不当労働行為にあたるとして東…
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セブン加盟店「トイレだけ利用客」への強要未遂容疑、経営者夫婦は不起訴…本部「店舗は一時休業している」
コンビニ大手「セブン‐イレブン」のトイレを利用した客に、氏名や住所を書かせようとしたとして、強要未遂の疑いで逮捕された栃木県宇都宮市のコンビ…
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「社会が分断されるほうが怖い」外国籍者を四半世紀支えた鈴木雅子弁護士が危惧する日本の排外化
2024年6月の改正入管法施行後、帰化申請や在留資格の審査は厳格化され、在留更新の手数料は大幅に引き上げられることになった。永住資格を失う可能性…
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「なぜ万引きではない？」卵盗んだ元五輪代表が“強盗致傷”で逮捕 最長では「無期」の重い容疑となったワケ
コンビニで卵のパックなどを万引きし、追いかけてきた店員にけがをさせた元五輪代表の男性が強盗致傷の疑いで逮捕されたと、8月4日に報じられました。…
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外交官ナンバー車の放置違反金、2年で「6626件」が時効…「ロシア」が半数以上占める 情報公開で判明
日本にある外国大使館などが使用する「外交官ナンバー」の車による駐車違反をめぐり、放置違反金が支払われないまま時効を迎える「不納欠損」となった…
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熊本地震で異例対応、司法試験予備試験の会場変更を検討…熊本の受験予定者対象
熊本地震の影響が広がっている。法務省は8月6日、9月実施予定の司法試験予備試験（論文式）について、希望試験地を「熊本県」としていた受験予定者か…
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無期刑の仮釈放、2025年は「わずか4人」2024年は32人が獄中死…「終身刑化」の傾向続く
無期懲役刑（無期拘禁刑）の受刑者のうち、2025年に仮釈放されたのは4人だったことが、法務省の最新の統計でわかった。2024年の1人からは増えたものの…
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「威嚇射撃」しても向かってきた…刃物の男性に「発砲」→死亡、警察官が「拳銃」を撃てるのはどんなとき？
大阪府河内長野市の路上で、刃物を持った男性に警察官が拳銃で発砲した。男性は銃刀法違反などの疑いで現行犯逮捕されたが、銃弾が左胸に命中し、搬送…
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「売上金を金庫に戻して」避難した従業員を館内へ…イオンモール熊本爆発、会社や幹部は法的責任を問われる？
熊本地震後に「イオンモール熊本」で発生した爆発事故で、雑貨店の従業員2人が亡くなった。熊本放送などによると、雑貨店運営会社の幹部は、一度屋外…
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NHK職員の性被害問題、「出演者」は現在番組出演せず…被害者との「接触回避」申し入れも
NHK職員が番組出演者から性被害を受け、PTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断された問題で、NHKは8月5日、弁護士ドットコムニュースの取材に答えた。…
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NHK出演者から職員が「性被害」、希望した異動は「3年余り」実現せず…調査委が「人権意識の不足」認定
NHKは8月5日、番組出演者から性被害を受けてPTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断された職員が、別の部署での復職を希望したにもかかわらず、人事上…
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「パパ活男はしばかれてもいい」強盗殺人で懲役20年…16歳少年の「誤った正義感」と成育歴
昨年4月、広島県府中町の公園で東京都の会社員男性（当時52）が殺害され、当時16〜18歳の男女3人が逮捕された事件で、犯行を主導し、強盗殺人罪に問わ…
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「妻も了承」「100％離婚する」不倫迫った50代上司の言葉はウソだった…20代女性の苦悩、貞操権侵害になる？
「妊娠したら妻は離婚に応じるから大丈夫」──。そんな言葉を信じ、避妊をしないまま関係を持ったという20代女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せま…
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最高検「録音・撮影・ネット接続禁止」記者会見に初参加、検事の不祥事より強く残った異様な風景
東京地検特捜部にいた検事が懲戒免職処分となった7月29日、最高検察庁が記者会見を開いた。参加するのは今回が初めてだったが、会場でまず驚いたのは…
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甲子園ムック表紙が「選手」に…長年の「女子生徒」起用めぐりAERA編集部が回答「機運が高まっていた」
夏の全国高校野球（8月5日開幕）にあわせて刊行される朝日新聞出版のムック『甲子園2026』（AERA増刊、8月3日発売）の表紙が、今年から選手の写真に変…
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無罪確定したのに「性暴力疑惑」消えない…トランス団体元代表、杉並区と区議を提訴「表現保護の価値なし」
東京都杉並区の区議会で「性暴力疑惑」に言及され、その後に無罪判決が確定したにもかかわらず、当時の発言が区のホームページに掲載され続けていると…
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「ポンコツ」「人間のくず」横浜市長のパワハラ認定も辞任否定…暴言連発でも失職しない理由
横浜市の山中竹春市長のパワハラ疑惑で、弁護士らによる第三者調査委員会が7月30日、市長の言動を「重大なパワハラ」と認定する調査報告書を横浜市に…
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「正直者は損する」のがネットの論理…街頭インタビュー訴訟が投げかけた問い、BPO委員・水谷瑛嗣郎さん
テレビが街頭でマイクを向けるとき、守るべきルールがある。民放連が2024年、放送基準にこんな一文を加えた。放送内容によっては「出演者に対する想定…
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街頭インタビュー動画で誹謗中傷「削除拒否は幇助」、出演女性が制作会社提訴、ネット配信のルール問う
街頭インタビューに応じた女性が、動画を配信した制作会社側を相手取り、動画の削除と220万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。公開後に…
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「類例ない悪質さ」も死刑にならない理由 江別集団暴行死で当時18歳の"主犯格"に無期求刑…“10年で仮釈放”は本当か
北海道江別市で大学生が集団暴行を受けて死亡した事件で、検察側が8月3日、「主犯格」とされる川口侑斗被告（犯行当時18歳）に無期懲役を求刑したこと…