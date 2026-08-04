無期刑の仮釈放、2025年は「わずか4人」2024年は32人が獄中死…「終身刑化」の傾向続く

無期懲役刑（無期拘禁刑）の受刑者のうち、2025年に仮釈放されたのは4人だったことが、法務省の最新の統計でわかった。2024年の1人からは増えたものの…