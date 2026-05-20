◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）が３回に先制打を放ち、“代役４番”としての役割を果たした。

この日は宮崎敏郎内野手（３７）が「４番・三塁」で２試合ぶりに先発出場していたが、初回２死二塁の第１打席で初球をスイングした際に自打球が左すね付近を直撃。トレーナーらに肩を担がれた状態でベンチ裏に下がったが、復帰することはできなかった。この場面で代打に送られたのが勝又。急きょの出場となったが、２球目（カウント上は３球目）のスライダーに食らいつき、左腕・森のグラブをはじく内野安打。先取点にはつながらなかったが、緊急事態に動じない強さを見せた。

０―０の３回２死二、三塁で迎えた第２打席では１ボールからの２球目、再びスライダーを捉え、しぶとく二塁の右を抜ける２点タイムリー。出場２試合連続のマルチ安打となる一打で４連敗中のチームに先制点をもたらした。

今季は試合前の時点で２６試合に出場し、打率３割６分７厘、１２打点と好調だ。日大鶴ケ丘（東京）から１８年ドラフト４位で投手として入団も、２１年オフに育成契約を結び直して野手に転向した苦労人。２３年に“支配下復帰”を果たし、２５年にようやくプロ初ヒットを放った。高校通算３０本塁打を誇り、当時から注目されていた打撃センスが研ぎ澄まされてきた。