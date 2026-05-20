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今さら聞けない「ゲームパッド」と「コントローラー」の違いとは？FPSゲームで有利な理由を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【ゲームパットとは】解説｜ゲームパッドとコントローラーと何が違うの？？」を公開した。動画では、ゲームパッドとコントローラーの違いや、PCゲームにおいてゲームパッドが人気を集めている理由について解説している。



動画の冒頭で鍋ログは、ゲームパッドとコントローラーについて「同じ物です」といきなり結論を提示する。では、なぜ呼び方が異なるのか。実は「コントローラー」という呼称はファミコン由来のものであり、国際的には通じないという。そのため、海外プレイヤーが参加する国際大会などでは、世界基準の呼称である「PAD」や「ゲームPAD」があえて用いられていると背景を明かした。



続いて、PCゲームでゲームパッドが人気な理由について解説する。多くのユーザーは家庭用ゲーム機からPCゲームへ移行するため、キーボードとマウスよりも、慣れ親しんだゲームパッドの方が操作しやすく、移行がスムーズだと指摘する。



さらに、『Apex Legends』などの大人気FPSバトルロワイヤルゲームにおいて、ゲームパッドに「エイムアシスト」が付与される点に言及。親指で操作するゲームパッドは照準を合わせることが難しいため、敵の周囲に照準が近づくと感度が弱まり、エイムが「敵に引っかかる」ような調整が施されているという。この近接戦闘における強力なアシスト機能こそが、多くのプレイヤーがゲームパッドを使用している理由になっていると語った。



動画の後半では、プロ選手も愛用する「Xbox Elite Series 2」や、スティックの劣化が生じにくい「GameSir G7 SE」、ポーリングレートが高く高性能な「BIG BIG WON Rainbow 2 Pro」といった、おすすめのデバイスを紹介。



何気なく使っている呼称の真実から、FPSゲームにおけるデバイスの優位性や選び方まで、ゲームパッドを取り巻く環境と機能の裏側が理解できる充実した内容となっている。