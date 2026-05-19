◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に先発。初回に先制ソロを被弾したが立ち直り、７回まで１失点のハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）を達成した。

初回１死で２番アンドゥハーに対し、カウント２−２からスプリットを左越えにソロ弾を打たれた。初回に２７球を投げさせられたが、２回を３者凡退。３回は２死から再びアンドゥハーに安打を許したが無失点。４回、５回、６回も無失点に抑えた。７回は先頭のボガーツに遊撃内野安打で出塁された。メリルを二ゴロで二塁封殺。一塁に残ったメリルに盗塁を許し１死二塁とされたが、カステラノスを空振り三振。ロレアノ遊ゴロに打ち取り、さらなる失点を許さなかった。０−１の８回でマウンドを譲り、７回３安打１失点２四球８奪三振、防御率は３・３２になった。１０７球を投げて６４球がストライクだった。

山本は前回１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫していた。

今季は試合前時点で８試合に登板し、３勝３敗、防御率３・６０をマーク。この日の試合前にはロバーツ監督が「（前回は）確かに完璧ではなかった。前回は８、９番打者にやられた部分もあった。とにかく準備はできているし、自分の投球をするだけ」と期待を込めていた。