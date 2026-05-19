ブラジル代表がW杯のメンバー26名を発表！ ネイマールが4度目の本大会へ…ヴィニシウスら主力も順当に選出

ブラジル代表がW杯のメンバー26名を発表！ ネイマールが4度目の本大会へ…ヴィニシウスら主力も順当に選出