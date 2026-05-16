新年度が始まって1か月と少し。環境の変化に、不安や悩みを抱えている人も多いのでは？そんな不安を取り除く一つの手段となっているのが、タロットカードや手相を見て、様々な悩みにアドバイスをしてくれる「占い」。

【写真を見る】謎に包まれた占い師の世界…いくら稼ぐ? ｢ホテル暮らし｣｢家族には占いを信じてもらえない｣ 意外なプライベートも

若者の3割以上が「占いへの関心が高まった」と答えたというデータがあるほど、注目度が上がっているんです。

さらに、「入社してみたはいいものの、向いていない・人間関係で悩んだ」など、5月に繁忙期を迎えるという占い師。相談者の心に寄り添うこの仕事。知られざるプライベートや気になる「お金事情」を深堀りしながら、謎に包まれた占い師に密着しました。

芸能人がお忍びで…イベントにも引っ張りだこのベテラン占い師

名古屋市中区栄の広小路通り沿いのビル5階にある「名古屋占いカフェ」。40人の占い師が所属し、年間4000人以上のお客さんが訪れる人気スポット。その中でも、特に人気の高い2人の占い師のお仕事に密着します。



まずは、占い師歴25年以上のベテラン、密詠（みえ）さん。得意とする占いは、空海が中国から持ち込んだといわれる「密教占星術（みっきょうせんせいじゅつ）」。「生年月日」と「月の動き」を組み合わせる統計学に近い占いです。

CBCの若狭敬一アナウンサーを占ってもらうと…



（密詠さん）

「1975年9月1日、柳宿（りゅうしゅく）ですね。いろいろなことに興味を持っている。放送局のアナウンサーはピッタリ。ジャーナリストや芸能的なこと、情熱を外に向ける仕事が非常に向いている」



25年以上の経験を生かした占いは、多くのお客さんから評判を呼び、お忍びで芸能人が占いに来たり、イベントなどにも引っ張りだこ！

占いの｢相談｣で多いのは？

高校生になった娘の運勢を占いに来た親子。占いの様子を覗いてみると…



（密詠さん）

「臆病というか慎重になり過ぎて引いてしまうところがある。結果を見ると、クラスの中心になってリーダーシップをとっていける。自信をもっていった方がいい」



（母）

「委員長か副委員長に立候補しようかってちょうど言っていた」



相談ごとで多いトップ3は、3位「お金」、2位「仕事」、1位は会社や恋愛などの「人間関係」についてでした。

（密詠さん）

Q.占い師とはどういう存在だと思う？

「心のケア、駆け込み寺。解決するのは自分。その後押しやお手伝いをするのが占い師」



お客さんからの信頼度は高い密詠さんですが、自身のご家族からは…



（密詠さん）

「（占いで）余計なことはしてくれるな。言わないでこっそり占う。誰も信じていないですから」



「占いを家族に信じてもらえない」なんてこともあるみたいです。

女性から“絶大な人気”を誇る占い師

2人目の人気占い師は、女性からの絶大な人気を誇る占い師歴20年の世蘭（せらん）さん。この日は、事前予約したという常連が来店。占いの様子を覗かせてもらうと…



（客）

「これから自分で事業を始めたいと思っていて、今は準備中。7月くらいから（事業を）開始したい」



（世蘭さん）

「めちゃめちゃいい、おそらく成功していく。“サクセス”という成功のカードが来ているので大丈夫。7月というのが、めちゃめちゃいい。お金の計算は、すればするほど金運が上がる」



（客）

「最近ずっとやっている」



（世蘭さん）

「すごくいいです！めちゃめちゃいい！」

人生の転機がやってきたとき、よく世蘭さんに占ってもらうというこちらの方に、

人気の理由を聞いてみると…



（客）

「かわいいし元気になれるし、考えていることや過去のことを言っていないのに話にあがる。大好きな先生です」

「全ての時間を占いに」 驚きのプライベートとは？

そんな世蘭さんには、驚きのプライベートが。仕事終わりについていくと、立ち寄ったのは神社。お参りが日課なんだそうです。さらに、そのあとは…



（世蘭さん）

Q.これから家に帰る？

「ホテル暮らし。正直、通勤の時間や家事の時間がもったいない。ベテランの占い師たちに追いつく・追い越すためには、全部占いに時間を使いたい」

占いに超ストイックな世蘭さん。収入のほとんども、占いの道具や運気を上げるアイテム・神社仏閣への祈祷料に使うのだとか。

占いに全力投球するその姿が、人を惹きつけるのかもしれません。

自宅で占い 個人経営の占い師

続いては、個人で経営している占い師さんのお仕事に密着しました。



（茜堂。 あかねさん）

Q.自宅で占いをしている？

「自宅で占いをしています」

瀬戸市の住宅街に20年前オープンした「茜堂。」は、これまで1万人を占ってきたあかねさんが経営する、完全予約制の人気占いサロン。



（あかねさん）

Q.個人経営にした理由は？

「“自分の時間を大切にしたかった”というのがとても大きい。自分で休みを決めたりだとか、全部自分のペースでできるように」

「対面・メール・電話・風水の出張」幅広い占いを展開

占いは、生年月日や生まれた時間をベースにした「四柱推命」と「タロット」がメイン。そして対面占いだけでなく、こんな依頼も…



（あかねさん）

Q.パソコンを開いているが今から何を？

「メール占いの依頼が来たので、その占いをしていく。メール占いだと（結果を）何回も読み返すことができるので、人気」



いま占い業界は、メールやチャット・リモートなど様々な手法が登場しており、「茜堂。」では、自由に働ける個人経営の強みを生かした、メールや電話・風水の出張など幅広く占いを展開しているんです。

（あかねさん）

「制約がないですから、どんどん（新しい占いに）チャレンジできる」

Q.それぞれの占いの料金は？

「対面が30分で3900円。メールが1件で5500円。電話が30分で5500円。風水出張が1物件で9万8000円になります」

Q.だいたいの月収は？

「平均20～30万円。繁忙期はその倍いく時もある」

店に所属している占い師の収入は…？

個人経営とは違い、お店に所属している占い師のお金事情を「名古屋占いカフェ」の世蘭さんに聞くと…



（世蘭さん）

「名古屋占いカフェのスピリチュアル系の占い師はランキング制。人気や売り上げでランクが上がっていく。私のランクが今は上から2番目の星6なので、20分で6000円とちょっと高めの設定になっています」



そして収入は歩合制。売上の約4割が稼ぎになるのだとか。

この日、午後3時～午後10時まで7時間働いた世蘭さんの稼ぎは？



（世蘭さん）

「きょうはちょっと少なめで2万6000円（売り上げ6万5000円）」

Q.月収はどれくらい？

「出勤日数やお客さんの入り次第。私の場合は50万円から（繁忙期は）100万円。人の人生を背負う仕事。お金をいただいた分、エネルギーとして返していかないといけない。私たちの責任も、その分大きくなっていく」



密着して分かったことは、占い師たちの意外な日常と多様な「稼ぎ方」。自分のスタイルに合った「働き方」を選び、プロとして誇りを持って、人々の悩める心に全力で寄り添っていました。

CBCテレビ「チャント！」2026年5月7日放送より