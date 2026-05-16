謎に包まれた占い師の世界…いくら稼ぐ? ｢ホテル暮らし｣｢家族には占いを信じてもらえない｣ 意外なプライベートも
新年度が始まって1か月と少し。環境の変化に、不安や悩みを抱えている人も多いのでは？そんな不安を取り除く一つの手段となっているのが、タロットカードや手相を見て、様々な悩みにアドバイスをしてくれる「占い」。
【写真を見る】謎に包まれた占い師の世界…いくら稼ぐ? ｢ホテル暮らし｣｢家族には占いを信じてもらえない｣ 意外なプライベートも
若者の3割以上が「占いへの関心が高まった」と答えたというデータがあるほど、注目度が上がっているんです。
さらに、「入社してみたはいいものの、向いていない・人間関係で悩んだ」など、5月に繁忙期を迎えるという占い師。相談者の心に寄り添うこの仕事。知られざるプライベートや気になる「お金事情」を深堀りしながら、謎に包まれた占い師に密着しました。
芸能人がお忍びで…イベントにも引っ張りだこのベテラン占い師
名古屋市中区栄の広小路通り沿いのビル5階にある「名古屋占いカフェ」。40人の占い師が所属し、年間4000人以上のお客さんが訪れる人気スポット。その中でも、特に人気の高い2人の占い師のお仕事に密着します。
まずは、占い師歴25年以上のベテラン、密詠（みえ）さん。得意とする占いは、空海が中国から持ち込んだといわれる「密教占星術（みっきょうせんせいじゅつ）」。「生年月日」と「月の動き」を組み合わせる統計学に近い占いです。
CBCの若狭敬一アナウンサーを占ってもらうと…
（密詠さん）
「1975年9月1日、柳宿（りゅうしゅく）ですね。いろいろなことに興味を持っている。放送局のアナウンサーはピッタリ。ジャーナリストや芸能的なこと、情熱を外に向ける仕事が非常に向いている」
25年以上の経験を生かした占いは、多くのお客さんから評判を呼び、お忍びで芸能人が占いに来たり、イベントなどにも引っ張りだこ！
占いの｢相談｣で多いのは？
高校生になった娘の運勢を占いに来た親子。占いの様子を覗いてみると…
（密詠さん）
「臆病というか慎重になり過ぎて引いてしまうところがある。結果を見ると、クラスの中心になってリーダーシップをとっていける。自信をもっていった方がいい」
（母）
「委員長か副委員長に立候補しようかってちょうど言っていた」
相談ごとで多いトップ3は、3位「お金」、2位「仕事」、1位は会社や恋愛などの「人間関係」についてでした。
（密詠さん）
Q.占い師とはどういう存在だと思う？
「心のケア、駆け込み寺。解決するのは自分。その後押しやお手伝いをするのが占い師」
お客さんからの信頼度は高い密詠さんですが、自身のご家族からは…
（密詠さん）
「（占いで）余計なことはしてくれるな。言わないでこっそり占う。誰も信じていないですから」
「占いを家族に信じてもらえない」なんてこともあるみたいです。
女性から“絶大な人気”を誇る占い師
2人目の人気占い師は、女性からの絶大な人気を誇る占い師歴20年の世蘭（せらん）さん。この日は、事前予約したという常連が来店。占いの様子を覗かせてもらうと…
（客）
「これから自分で事業を始めたいと思っていて、今は準備中。7月くらいから（事業を）開始したい」
（世蘭さん）
「めちゃめちゃいい、おそらく成功していく。“サクセス”という成功のカードが来ているので大丈夫。7月というのが、めちゃめちゃいい。お金の計算は、すればするほど金運が上がる」
（客）
「最近ずっとやっている」
（世蘭さん）
「すごくいいです！めちゃめちゃいい！」
人生の転機がやってきたとき、よく世蘭さんに占ってもらうというこちらの方に、
人気の理由を聞いてみると…
（客）
「かわいいし元気になれるし、考えていることや過去のことを言っていないのに話にあがる。大好きな先生です」
「全ての時間を占いに」 驚きのプライベートとは？
そんな世蘭さんには、驚きのプライベートが。仕事終わりについていくと、立ち寄ったのは神社。お参りが日課なんだそうです。さらに、そのあとは…
（世蘭さん）
Q.これから家に帰る？
「ホテル暮らし。正直、通勤の時間や家事の時間がもったいない。ベテランの占い師たちに追いつく・追い越すためには、全部占いに時間を使いたい」
占いに超ストイックな世蘭さん。収入のほとんども、占いの道具や運気を上げるアイテム・神社仏閣への祈祷料に使うのだとか。
占いに全力投球するその姿が、人を惹きつけるのかもしれません。
自宅で占い 個人経営の占い師
続いては、個人で経営している占い師さんのお仕事に密着しました。
（茜堂。 あかねさん）
Q.自宅で占いをしている？
「自宅で占いをしています」
瀬戸市の住宅街に20年前オープンした「茜堂。」は、これまで1万人を占ってきたあかねさんが経営する、完全予約制の人気占いサロン。
（あかねさん）
Q.個人経営にした理由は？
「“自分の時間を大切にしたかった”というのがとても大きい。自分で休みを決めたりだとか、全部自分のペースでできるように」
「対面・メール・電話・風水の出張」幅広い占いを展開
占いは、生年月日や生まれた時間をベースにした「四柱推命」と「タロット」がメイン。そして対面占いだけでなく、こんな依頼も…
（あかねさん）
Q.パソコンを開いているが今から何を？
「メール占いの依頼が来たので、その占いをしていく。メール占いだと（結果を）何回も読み返すことができるので、人気」
いま占い業界は、メールやチャット・リモートなど様々な手法が登場しており、「茜堂。」では、自由に働ける個人経営の強みを生かした、メールや電話・風水の出張など幅広く占いを展開しているんです。
（あかねさん）
「制約がないですから、どんどん（新しい占いに）チャレンジできる」
Q.それぞれの占いの料金は？
「対面が30分で3900円。メールが1件で5500円。電話が30分で5500円。風水出張が1物件で9万8000円になります」
Q.だいたいの月収は？
「平均20～30万円。繁忙期はその倍いく時もある」
店に所属している占い師の収入は…？
個人経営とは違い、お店に所属している占い師のお金事情を「名古屋占いカフェ」の世蘭さんに聞くと…
（世蘭さん）
「名古屋占いカフェのスピリチュアル系の占い師はランキング制。人気や売り上げでランクが上がっていく。私のランクが今は上から2番目の星6なので、20分で6000円とちょっと高めの設定になっています」
そして収入は歩合制。売上の約4割が稼ぎになるのだとか。
この日、午後3時～午後10時まで7時間働いた世蘭さんの稼ぎは？
（世蘭さん）
「きょうはちょっと少なめで2万6000円（売り上げ6万5000円）」
Q.月収はどれくらい？
「出勤日数やお客さんの入り次第。私の場合は50万円から（繁忙期は）100万円。人の人生を背負う仕事。お金をいただいた分、エネルギーとして返していかないといけない。私たちの責任も、その分大きくなっていく」
密着して分かったことは、占い師たちの意外な日常と多様な「稼ぎ方」。自分のスタイルに合った「働き方」を選び、プロとして誇りを持って、人々の悩める心に全力で寄り添っていました。
CBCテレビ「チャント！」2026年5月7日放送より