CBC NEWS
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【速報】クマに襲われ男性がケガ ランニング中…人身被害は東海地方で今シーズン初めて 岐阜県高山市
きょう夕方、岐阜県高山市で、ランニング中の男性がクマに襲われ、ケガをしました。 【写真を見る】【速報】クマに襲われ男性がケガ ランニング中……
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山中に女性2人の遺体を遺棄した罪 検察は36歳女に懲役3年を求刑 ｢遺棄時に近くに居続けたこと自体が重要な寄与｣ 女は｢黙秘します｣弁護側は無罪主張
岐阜県の山中に女性2人の遺体を遺棄した罪に問われている女の裁判で、検察側は懲役3年を求刑しました。 【写真を見る】山中に女性2人の遺体を遺棄し…
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【お盆の渋滞発生予測】NEXCO中日本 最大45キロの渋滞が見込まれる区間も… 中央道・東名・新東名・東名阪道・伊勢湾岸道・北陸道など 一覧 （8月7日～16日）
NEXCO中日本は、2026年のお盆期間（8月7日～16日）における高速道路の渋滞発生予測を公表しました。最大渋滞長10km以上が見込まれる区間が多数…
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名鉄バスが運賃値上げを申請 初乗り210円→230円に 認められれば12月から全路線で平均1割程度の値上げへ 人件費増や燃料価格の高止まりが理由
名鉄バスが路線バス運賃の上限引き上げを申請。ことし12月から約1割の値上げとなる見通しです。 【写真を見る】名鉄バスが運賃値上げを申請 初乗り21…
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【交通情報】JR中央線「釜戸～坂下」運転再開 大雨のため一時運転見合わせ
JR中央線の「釜戸～坂下」は7日、大雨のため一時運転を見合わせていましたが、午後7時前に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR…
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足や頭でボールを打ち返す｢セパタクロー｣ 日本代表選手らのアドバイス受けて子どもたちが挑戦 愛知･北名古屋市【アジア大会 愛知･名古屋2026】
アジア大会の競技の1つ「セパタクロー」。その魅力を知ってもらおうと、愛知県北名古屋市で体験会が開かれました。 【写真を見る】足や頭でボ&…
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東海エリアの高速道路 お盆期間はいつ･どこで渋滞する？ 下りのピークは8月8日 回避するにはどうしたら？
お盆休期間中、車で移動する人も多くいるかと思いますが、東海地方の高速道路は、いつ・どこで渋滞するのでしょうか？ 【写真を見る】東海エリアの高…
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お盆休み 人気の旅先は？中部空港は出国ピーク 国際線予約者数は去年の8割程度に 日中関係悪化などが影響
愛知県常滑市の中部空港では、お盆休みを海外で過ごす人たちの出国がピークを迎えています。 【写真を見る】お盆休み 人気の旅先は？中部空港…
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自宅で就学前の男児が吐き気を訴える 家族の119番通報で救急搬送 熱中症か
岐阜市で就学前の男児が、自宅で吐き気を訴えて救急搬送されるなど、愛知･岐阜･三重の東海三県で32人が熱中症の疑いで病院に運ばれました。 【写真を…
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奈良市の川岸で見つかった母娘の遺体 母親の交際相手（37）を死体遺棄の罪で起訴 2人の死亡にも関与か
7月、奈良市の川岸で三重県伊賀市の母と娘の遺体が見つかった事件で、母親の交際相手の男が死体遺棄の罪で起訴されました。 【写真を見る】奈良市の…
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【速報】住宅から｢黒煙が見える｣ 消防に通報相次ぐ 高齢女性が1人で住んでいたか 愛知･西尾市
愛知県西尾市の住宅で火事があり、現在、消火活動が続けられています。 【写真を見る】【速報】住宅から｢黒煙が見える｣ 消防に通報相次ぐ 高齢女性が…
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【お盆期間の交通情報】新幹線の予約ピーク 下りは8日 上りは16日 空の便は台風の影響で7日～8日にかけて沖縄を結ぶ42便が欠航（中部空港） 東海地方
お盆休み期間中の交通情報は？ 【写真を見る】【お盆期間の交通情報】新幹線の予約ピーク 下りは8日 上りは16日 空の便は台風の影響で7日ʍ…
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東山動植物園で｢ナイトZOO｣ 昼間とは違う動物の姿が楽しめる 開園時間は約3時間半延長 プロジェクションマッピングやトークイベントも 8月8日から開催 名古屋
名古屋の東山動植物園で、夜の動物の様子を見ることができる「ナイトZOO」が8月8日から始まります。 【写真を見る】東山動植物園で｢ナイトZOO｣ 昼間…
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【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手･アクセス 随時更新
「アジア大会 愛知･名古屋2026」競技日程･会場・選手一覧 ことし秋に開幕する「アジア大会 愛知･名古屋」。9月19日（土）～10月4日（日）まで…
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【選手一覧】サッカー男子 ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾･市原吏音･小杉啓太など 日本代表選手【アジア大会 愛知･名古屋 2026】
ことし秋に開幕する「アジア大会 愛知･名古屋」。9月19日（土）～10月4日（日）まで、43競技が55の会場で実施されます。 ▼【日程一覧】アジア…
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ジブリパークに新施設誕生へ 映画｢風の谷のナウシカ｣エリア 3期目の整備方針発表 ｢強烈な光を放つコンテンツ｣ 愛知･長久手市
ジブリパークに新施設の計画です。愛知県の大村知事は7日の会見で、映画「風の谷のナウシカ」の世界観を表現した屋内施設を整備する方針を明ら…
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【交通情報】ＪＲ中央線 釜戸～坂下 上下線 大雨のため運転見合わせ
JR中央線は、大雨のため「釜戸～坂下」の上下線で運転見合わせています（7日午後4時現在）。 【写真を見る】【交通情報】ＪＲ中央線 釜戸ʍ…
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週末は広く晴れ 山間部を中心に急な雨も きょうは天気不安定… 所々で雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（8/7 昼）
きょうは大気の状態が不安定になり、非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。 【写真を見る】週末は広く晴れ 山間部を中心に急な雨も きょうは天気不…
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豊川海軍工廠 空襲から81年 学生含む2500人以上が犠牲に 豊川市長｢恒久平和に向けて全力を尽くす｣ 平和祈念式典で誓う
2500人以上の犠牲者が出た豊川海軍工廠への空襲からきょうで81年。愛知県豊川市で平和祈念式典が開かれ、参列者が平和への誓いを新たにしました。 【…
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アジア大会のボランティアにユニフォーム配布 ｢頑張らなきゃと実感が湧いた｣ 名古屋･中区の愛知県体育館
アジア大会開幕まであと43日。大会を支えるボランティアスタッフが着用するユニフォームの配布が始まっています。 【写真を見る】アジア大会の…