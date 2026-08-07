山中に女性2人の遺体を遺棄した罪 検察は36歳女に懲役3年を求刑 ｢遺棄時に近くに居続けたこと自体が重要な寄与｣ 女は｢黙秘します｣弁護側は無罪主張

岐阜県の山中に女性2人の遺体を遺棄した罪に問われている女の裁判で、検察側は懲役3年を求刑しました。 【写真を見る】山中に女性2人の遺体を遺棄し…