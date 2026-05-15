全品均一価格で人気の焼き鳥チェーン大手の「鳥貴族」が大分県内に初上陸です。その1号店が15日、別府市にオープンしました。

【写真を見る】焼き鳥チェーン「鳥貴族」大分県に初進出、別府店オープン 県内5店舗の展開視野

JR別府駅東口からおよそ200メートルの場所にオープンしたのが、黄色い看板でおなじみの「鳥貴族」です。

関東や関西を中心に全国に680店舗を展開。別府店の開店に先立ち、報道陣に店内が公開されました。

座席数はテーブルとカウンターの計約90席設けられ、歩行が困難な方やベビーカー利用者にも配慮し、従来の店舗よりも通路幅が広く確保されています。

そして、鳥貴族の最大の魅力は手ごろな統一価格です。焼き鳥やチキン南蛮といったフードメニューをはじめ、アルコール類を含めたドリンクなど全品が税込み390円で提供されます。

エターナルホスピタリティグループ 大倉忠司社長：

「やっと念願の大分出店が叶って感慨深いものがあります。地元の方々にとって愛され、必要とされるお店にしたいと思います」

鳥貴族の九州への進出は、大分で5県目となります。県内では今後、5店舗程度の展開を目指すということです。