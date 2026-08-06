「地震被害想定」見直し 南海トラフで震度6強想定エリアが増加 新たな断層リスクも

大分県内で発生するおそれがある地震の震度や津波に関する最新の推計がまとまり、沿岸部では、これまでより揺れが強くなる想定となっています。 【写…