OBS大分放送
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110人の小学生らがマイナス20度の“極寒世界”を体験 迫力の80メートル巨大クレーンに歓声
大分市のコンテナターミナルで夏休み親子教室があり、子どもたちが巨大クレーン見学やマイナス20度の極寒体験を楽しみました。 【写真を…
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大型で非常に強い台風13号…海の便に影響続く 大分県内から遠ざかるも沿岸部は引き続きうねりを伴う高波に警戒
再び発達した大型で非常に強い台風13号は、7日早朝、県内に最接近し、現在も海の便などに影響が出ています。 【写真を見る】大型で非常に強い台風13…
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夏休みの小学生18人が普段は入れない空港の裏側を体験 着陸する巨大な飛行機に大興奮
大分県国東市の大分空港では、県内の小学生を対象にした夏休みの特別見学イベントが開かれました。 【写真を見る】夏休みの小学生18人が普段は入れな…
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【台風情報】台風13号が再発達、935hPaで沖縄最接近 台風15号はお盆時期に列島直撃・上陸のおそれ 南の海上に2つの“台風のたまご”【気象庁最新発表】
日本の周辺で現在、2つの台風が発生しています。台風13号（ドルフィン）は「非常に強い」勢力へと発達し、午後4時現在で沖縄県名護市付近にあって中心…
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コンサート会場から観客350人が一斉に避難 震度6強による大津波警報を想定した「命を守る訓練」
大規模ホールでコンサート開催中の地震発生に対応する訓練が大分市で行われ、観客を安全に避難させる行動を確認しました。 【写真を見る…
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「やるからには優勝を」JFL初参入のジェイリースFCが活躍誓う、知事を表敬訪問 8月29日に開幕戦
大分市の実業団サッカークラブ・ジェイリースFCがJFLリーグの開幕を前に知事を表敬訪問し、活躍を誓いました。 【写真を見る】「…
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大分・別府の“移動式温泉”が熊本へ出発 毎日10トンの湯を運搬「被災地に癒しを届けたい」
熊本地震で被災した人たちの避難生活を支援しようと、別府温泉の移動式の入浴施設が現地に向けて出発しました。 【写真を見る】大分・別府の“移動式…
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「地震被害想定」見直し 南海トラフで震度6強想定エリアが増加 新たな断層リスクも
大分県内で発生するおそれがある地震の震度や津波に関する最新の推計がまとまり、沿岸部では、これまでより揺れが強くなる想定となっています。 【写…
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被災地支援をかたる「義援金詐欺」に警戒を あなたの“善意“が標的に…過去には募金箱の窃盗も
今回の熊本地震では、市役所を名乗り募金を呼びかける詐欺とみられる事件がすでに高知県で発生していて、警察は善意を狙った悪質な犯罪に注意を呼びか…
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昼は魚の群れ、夜はイセエビも 海水浴だけじゃない田ノ浦ビーチの魅力 スキューバダイビングで楽しむ海の世界
海水浴の定番スポット大分市の「田ノ浦ビーチ」。その魅力は海水浴だけではありません。 【写真を見る】昼は魚の群れ、夜はイセエビも海水浴…
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山間の集落で住宅の離れが焼ける火事 けが人なし 約1時間20分後に鎮火 大分
7日昼すぎ、大分県臼杵市で、住宅に隣接する離れが燃える火事がありました。ほかの建物への延焼はなく、けが人もいませんでした。 消防によりますと…
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JR日豊本線で特急ソニック踏切事故、約1時間45分ぶりに運行再開 最大111分遅れ、特急など16本運休…ダイヤ乱れる
7日午前、福岡県苅田町のJR日豊本線の踏切で、自転車に乗った人が特急ソニックにはねられた事故で、列車の運転見合わせが続いていましたが、午前11時4…
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「たなばた書道展」始まる 子どもから大人までの力作2600点を展示
大分県内の子どもから大人までの力作2600点の展示する「たなばた書道展」が、7日から大分市で始まりました。 【写真を見る】「たなばた書道展」始ま…
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台風13号接近で県内の海に影響 沿岸部に波浪警報発 フェリーやホーバーなど終日欠航
大型で強い台風13号は与論島付近を進み、大分県南部と中部の沿岸には波浪警報が発表されているほか、海の便に影響が出ています。 【写真を見る】台風…
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【速報】JR日豊本線で特急ソニックに自転車に乗った人がはねられる 小倉～中津間で運転見合わせ 乗客約200人にけがなし 福岡
7日午前10時ごろ、福岡県苅田町のJR日豊本線の踏切で、自転車に乗った人が特急ソニックにはねられました。この事故の影響で、小倉駅から中津駅の間で…
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商業施設にいつの間にか“錦鯉”の群れ 管理・飼育ゼロ… 誰かが放流？なぜ育つ？ パークプレイス大分“噂の真相”
大分市の大型商業施設「パークプレイス大分」。センターステージ近くの「スタバ」や「サーティワン」の店舗をぐるりと囲む水…
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路上で女子児童の体を触る 不同意わいせつ容疑で27歳男を逮捕 小学校からの相談で発覚
大分県内の路上で10代の女子児童の体を触ったとして、27歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、国東市国東町の会社員・石…
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【ダブル台風】台風13号接近…暴風、大雨に厳重警戒 九州・沖縄で雨量200ミリのおそれ 15号はお盆休み影響か 今後の進路予想は？【気象庁発表】
気象庁によりますと、大型で強い台風13号（ドルフィン）が南大東島の北東を西北西へ進んでおり、8日にかけて強い勢力を維持したまま南西諸島に接近、9…
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ニセ社長からLINEで3000万円送金指示 「振り込む直前だった」被害者が語る手口
社長をかたる偽のメールで3000万円をだまし取られそうになった企業が取材に応じ、寸前で被害を免れた経緯と手口を語りました。 【写真を見る】…
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台風13号…大分県内の一部が強風域に 南部と中部沿岸に波浪警報 フェリー欠航など交通にも影響
大型で強い台風13号は、南大東島の北東を進んでいます。大分県内でも南部の一部が強風域に入っていて、南部と中部の沿岸には波浪警報が発表されている…