元Ｆ１ドライバーで、パラリンピック２大会連続金メダルのアレッサンドロ・ザナルディ氏が死去したと２日、海外メディアが報じた。５９歳だった。英スカイスポーツは「ザナルディ氏が５９歳で死去。スポーツ界が大きな哀しみに包まれた」と伝えた。Ｆ１シリーズを統括する国際自動車連盟（ＦＩＡ）も公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「ＦＩＡは元Ｆ１ドライバーであり、２度のカート総合王者に輝いたアレックス・ザナルディ氏の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。彼の人生を変える事故からパラリンピック金メダリストへと至る軌跡は、スポーツ界で最も尊敬される競技者の一人であり、勇気と不屈の精神の象徴でした」と投稿して追悼した。

ザナルディ氏は１９６６年、イタリア出身。Ｆ１で９１〜９４年に２５レースを走り、その後米国のカート・シリーズへ。９７、９８年と２年連続で総合王者に輝いた。９９年からはＦ１に復帰したが結果を残せず、２００１年から再びカートへ。同年９月のレース中の事故で両足を切断する重傷を負った。

回復後は自動車レースに復帰するとともに、手でこいで進むハンドサイクルに挑戦。パラリンピックで１２年ロンドン大会、１６年リオデジャネイロ大会で金メダルを獲得した。しかし、２０年にハンドサイクルのレース中に交通事故に遭い頭部を負傷した。