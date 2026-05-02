《パンツをいつ変えるか? 僕はパンツを朝変えます》

元放送作家の鈴木おさむが5月1日、このような書き出しでXを更新したところ、否定的な反応が殺到する事態になっている。

「鈴木さんは続けて《必ず朝、風呂入るので風呂に入りパンツを変えてスッキリして仕事に行きたいからです》と、朝に替える理由を明らかにしています。しかし、鈴木さんの妻で、お笑いトリオ・森三中の大島美幸さんからは《でも、妻には、夜、風呂入ったあとに、パンツ変えて寝たいだろと言われます》と苦言を呈されているようです。

そこで鈴木さんは《僕は夜、朝、風呂入りますが、パンツは朝変えたい派。僕は少数派でしょうか?》と意見を募るポストをしたのです」（芸能担当記者）

この鈴木の問いかけに

《夜替えは、夜トイレの後の残尿とかで少し汚れる、汗かいて汗が付着する》

など理解を示す意見もあったが、ごく少数で、圧倒的に多かったのは

《一日履いたパンツでそのままベッドに入るのはちょっと嫌かな》

《風呂入ったのに脱いだパンツをはくのは抵抗があります》

など、「嫌悪」のポストが集まってしまった。

「鈴木さんは、衣類に関して独特な『清潔感』を持っているようです。2025年2月13日に放送された『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）で、大島さんが『夫がジーパンを洗うときは、お尻の（部分の）匂いを嗅いで、臭いと思ったら洗っている』と暴露して、出演者を爆笑させていました。

また、2015年1月26日のブログでは《僕がお風呂場洗い用のスポンジだと思ってたものは妻が顔を洗う用のものだったのです! 》《僕がお風呂を洗い、妻はそれで顔を洗っていたのです!》と告白しています。衣類以外でも匂いや汚れをあまり気にしないタイプなのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

4月28日のXに《日村さん、僕と同学年の1972年生まれ。マツコさんも。みんな50代中盤に近づき身体の故障が増えてくる》と心配するポストをしている鈴木。健康のためには身体の清潔も重要だ。