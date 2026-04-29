GW期間に全国各地で行われている「北海道物産展」。その数はなんと20か所以上！でもそれぞれ「違い」もあるんです。

【写真で見る】北海道物産展でしか手に入らない“限定品”

「お得感」の松坂屋に「限定品」の東武 GWは北海道物産展

東京・上野にある「松坂屋」。先週から北海道物産展が始まり、きょうもオープンから賑わっていました。（5月6日まで）

そして、全く同じ期間で北海道物産展を開催しているのが、東京・池袋にある「東武百貨店」。こちらも大賑わいです。

東武百貨店 池袋本店 北海道物産展バイヤー 高見澤健さん

「来店の動機となる、東武でしか手に入らないもの。多数の東武限定品をご用意いたしております」

ココでしか手に入らない70種類以上の“限定品”を打ち出すのが「東武百貨店」です。

漁獲量が少なく、出会えたらラッキーとも言われる幻の「ブドウ海老」など4種の海老を食べ比べできる、魚と肉と北海道・蔵の「幻のブドウ海老贅沢弁当」は3975円。（※各日15食 販売予定）

実演販売の醍醐味。音と匂いに誘われる、ブランド牛「十勝和牛」の食べ比べ弁当、札幌豊平館厨房の「十勝和牛ロース食べくらべ弁当」も3240円です。（※数量限定）

お客さん

「旅行に行っても細かくまわれないので、1か所集中でいろいろなものが来てるので、それが一番の魅力かな」

多くの限定品を集めているのが、物産展のバイヤー。現地での粘り強い交渉が実を結び、ようやく出店してもらえるケースも。

東武百貨店 池袋本店 北海道物産展バイヤー 高見澤健さん

「地元の商売を大切にしている方が多い店舗もありますので、（出店に）2年3年かかっている店もございます」

一方、松坂屋上野店では、北海道各地から66店舗が集結。

お客さん

「北海道物産展が好きで、仕事で北海道に行く時間がないので。北海道に来ている感じです」

北海道産の海鮮を豪快に使った商品などもありますが…

大丸松坂屋 北海道物産展バイヤー 本田大介さん

「物価高の中で、いろいろな知恵と工夫で、お得に楽しんでいただけたらいいなというところで、1080円で買えるお弁当というのは目玉の1つだと思っています」

1080円の弁当には、カニやエビ、イクラなど7種類を乗せた海鮮丼や、ご飯が見えなくなるほどのボリュームの豚丼など、7種類。

さらに今回、バイヤーがこだわったというのが「北海道のチーズ」です。

こんな新感覚の商品も。

出水麻衣キャスター

「まさにねずみさんが咥えてどこかに行っちゃいそうなチーズケーキ」

FAKE surprise sweetsの「FAKEチーズケーキ 2376円（※29日まで）」はクリームチーズを使用したケーキなんです。

出水麻衣キャスター

「口の中でじっくり溶かしながら味わうチーズケーキです。舌触りは濃厚だけど、味わいは非常にさっぱり食べやすいです。北海道のスイーツっておいしいですよね」

GW中は全国で22か所 道の駅でも北海道物産展 一体なぜ？

番組がホームページなどで調べたところ、GW期間中に北海道物産展を開催するのは、沖縄から青森まで全国で22か所。やはり毎年この時期は多いようです。

ほとんどは百貨店での開催ですが、茨城県・筑西市にある道の駅「グランテラス筑西」でも開催されていました。

地元の名産品などを販売するのが「道の駅」ですが、どのような意図があるのか、駅長を直撃しました。

出水麻衣キャスター

「なぜ、北海道の物産展をやろうと思ったんですか？」

道の駅グランテラス筑西 鈴木一志 駅長

「道の駅ですので、地場のものをたくさん直売所等で売ってますが、実は私あの…百貨店の出身でして、販売促進の部長などもやっておりましたので、北海道など業者さんも知り合いがいるということもあって」

出水麻衣キャスター

「今回で何回目になるんですか？」

道の駅グランテラス筑西 鈴木一志 駅長

「実はですね、年間6回ほど開催してます」

道の駅なので、外の景色を楽しみながら北海道グルメを楽しむのがオススメとおっしゃっていました。

百貨店などに出店するお店は、今どんな状況なのでしょうか？

GW中、10か所にも出店している「佃善」。名物は北海道のジャガイモで作る「じゃが豚」です。

そして、実演販売にこだわる、あのお店にも話を聞いてきました。

実演販売が名物の「いかめし」は5か所で出店

会場に足を踏み入れると甘い香り。その正体は「いかめし」です。

手がけるのは「阿部商店」。GW期間は、上野・静岡・大阪・岡山・広島の5つの北海道物産展に出店しています。

いかめし阿部商店 太田松太郎さん

「作りながら販売するというのが、うちの仕事です」

現在 、この会社の「いかめし職人」は12人。各会場で腕を振るっています。

いかめし阿部商店 太田松太郎さん

「基本的には北海道物産展。1週間とか2週間単位でいろんな全国を回る形」

最も忙しいのは「10月」。北海道物産展が8か所重なったこともあるそうです。