東京オリンピックに出場し、最近まで韓国代表として活躍していた女子バレーボール選手の転落が止まらない。飲酒運転を摘発され、無所属状態となった挙句、連盟から懲戒処分が下された。【写真】韓国バレー界の“グラマラス美女”韓国バレーボール連盟（KOVO）は4月27日午前に賞罰委員会を開き、飲酒運転を犯したアン・ヘジンに対する厳重警告および制裁金500万ウォン（日本円＝約53万円）の懲戒を決定したことを発表した。アン・ヘ