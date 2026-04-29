「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でした」4月13日に29歳の誕生日を迎えた元フジテレビアナウンサーの渡邊渚。自身のインスタグラムを更新し、現在の心境をこのように綴った。‘24年8月末にフジテレビを退社した渡邊。‘20年の入社後は多くの人気番組を担当したが、’23年7月に体調不良を発表して療養生活に。退社後、PTSD（心的外傷後ストレス