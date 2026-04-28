タロン・エガートンは、新作映画「Apex」撮影で登山をしている際、自身が高所恐怖症であることに気づいたという。シャーリーズ・セロンと共演する同アクションスリラー映画は、オーストラリアの自然を舞台にしているが、シャーリーズが自らスタントをこなそうとしている一方、タロンには難問が立ちはだかっていたという。 【写真】共演した美人女優ポーズも決まってます